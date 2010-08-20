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Miranda Kerr 4 aylık hamile

Avustralyalı süpermodel Miranda Kerr, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı.

20 Ağustos 2010 03:00

T24- Avustralyalı süpermodel Miranda Kerr, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. 


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Victoria's Secret firması için iç çamaşırı mankenliği yaparak uluslararası üne kavuşan ve geçen temmuz ayında oyuncu Orlando Bloom ile gizlice evlenen 27 yaşındaki Kerr, Vogue dergisinin İspanyolca yayınlanan eylül sayısında hamile olduğu haberlerini doğruladı.


Derginin eylül ayına kapak olan Kerr, "Evet hamileyim. 4 ay oldu" diyerek, bu tür haberleri saklamanın zor olduğunu kaydetti.

"Karayip Korsanları" ve "Yüzüklerin Efendisi" serileriyle yıldızı parlayan 33 yaşındaki oyuncu Orlando Bloom ve Miranda Kerr, 2007 yılından beri birlikteler.


Kerr, Forbes'un bu yılki 10 En Çok Kazanan Manken listesine, 4 milyon dolarla 9. sıradan girmişti. Süpermodel Kerr'in hamile olduğuna dair iddialar daha önce magazin dergilerinde yer almış ancak çift bu haberlere ilişkin yorumda bulunmamıştı.

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