Miralem Pjanic, Türkiye'den kulüp arıyor

Barcelona'nın yolları ayırma kararı aldığı Miralem Pjanic'in menajeri Türkiye ve Rusya'da kulüp arıyor.

Katalonya'da yayın yapan RAC1 radyosunun haberine göre; Pjanic'in Juventus'a transferi gerçekleşmedi. Yüksek maaşı nedeniyle Pjanic'e Avrupa'nın başka kulüplerinden de teklif gelmedi. Bunun üzerine Pjanic için menajeri Türk ve Rus kulüpleriyle temasa geçti.

Barcelona'dan 16.3 milyon Euro maaş alan Pjanic'in Türk ve Rus kulüplerinden de teklif almaması durumunda sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı sürdüreceği ifade edildi.

Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, Miralem Pjanic'i farklı formüllerle de elinden çıkarmaya hazır olduğu vurgusu yapıldı.

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.