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Spor

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş'a kötü haber

21 Şubat 2022 10:29

Beşiktaş'ın yıldız Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyememişti. Tedavisi süren Boşnak yıldızın, cumartesi günü Sivasspor’la deplasmanda oynanacak kritik mücadeleye de yetişmesi zor gözüküyor.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Miralem Pjanic, sağ arka baldırındaki sakatlık sebebiyle takımının  Altay’la oynadığı maçta görev yapamamıştı.

Tedavisi süren Boşnak süper starın, cumartesi günü Sivasspor ’la deplasmanda oynanacak kritik mücadeleye de yetişmesi zor gözüküyor.

31 yaşındaki oyuncunun en iyi ihtimalle 7 Mart’ta oynanacak Başakşehir maçında takıma dönebileceği kaydedildi.

Miralem Pjanicbeşiktaşsakatlıksüper lig
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