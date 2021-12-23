Miralem Pjanic: Sezon sonuna kadar buradayım

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, devre arası ayrılacağı konusunda çıkan haberleri yalanlayarak, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pjanic, "Şu an takımım Beşiktaş ve burada kalma konusunda şüphem yok. Harika taraftarı bırakıp gitmeyi düşünmüyorum" dedi. Pjanic'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hocamızla iyi bir iletişimimiz var"

"Kendimi daha iyi hissediyorum, kötü bir sakatlıktan döndüm. Dönmem gerekenden daha hızlı davranmak istedim. Olabilecek en iyi form seviyemle dönüş yapmadım ama zamanla daha iyiye gidiyorum. Hocamızla iyi bir iletişimimiz var, iyi bir atmosfer var.

"Bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum"

Kötü bir süreçten çıktık ama öz güvenimiz iyiye gitmeye başladı. Beşiktaş’ta tüm sezon kalma konusunda kafamda bir şüphe yok. Takım arkadaşlarım ve bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Şu anda tek düşünebileceğim takımım, Beşiktaş. Burada olmaktan zevk alıyorum. Buraya gelmeden önce Türk taraftarların coşkusu hakkında çok şey duymuştum. Burada olmak çok özel. Burada özel bir şey var, bunu hissediyorsunuz. Buraya başarı getirmek için geldim, başarılı olmak için geldim.

"Sergen hocamız, çok saygı duyduğumuz biri"

Sergen hocamız, çok saygı duyduğumuz biri. Bu kulübe kattıkları tartışılamaz. Futbolda böyle ayrılıklar yaşanabiliyor. Bulunduğumuz noktadan dolayı çok mutsuzuz ama iyi bir takımımız olduğuna inanıyorum. İyi çalışıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Sezon sonuna kadar buradayım, bu kesin. Burada mutluyum. Herkesle aram iyi. Gelecek ne getirir bilmiyorum, şu anda bu sezonda ne olacağına odaklanmış durumdayım. Sezonun sonunda ne olacağını göreceğiz.

"6 numarada kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim"

Hocamız, beni iyi tanıyor. Benim nerede en iyi performans vereceğimi o da biliyor. Bu pozisyonda oynarken organizasyon anlamında daha fazla sorumluluk aldığım bir yapı oluyor. 6 numarada kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Taktiksel olarak daha az organize olduğunu söyleyebilirim Süper Lig ’de. Trabzonspor , en organize görüntü veren takım. Kusursuz bir görüntü vermiyorlar belki ama organizeler, bu yüzden de liderler."