Miralem Pjanic, Messi'yle yarışıyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, Lionel Messi ile yarışan bir frikik istatistiğine sahip.

Beşiktaş, Barcelona'nın Boşnak futbolcusu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyecek olan Pjanic'in, Messi ile yarışan bir frikik istatistiği bulunuyor.

OPTA verilerine göre Serie A'ya transfer olduğu 2011/12'den bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde Lionel Messi'nin (36) ardından en fazla frikik golü atan oyuncu Miralem Pjanic (16).

31 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.