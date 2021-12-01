Miralem Pjanic devre arasında Barcelona'ya dönecek iddiası

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic'in devre arasında İspanyol devine döneceği iddia edildi.

İspanya'da yayın yapan haber sitelerine göre Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir. Habere göre Katalan ekibinin çiçeği burnunda yeni teknik direktörü Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor.

İspanyol basını, Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Beşiktaş 'ta mutsuz olduğu ve Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

Siyah-Beyazlı kulübün de kabul etmesi durumunda Boşnak futbolcunun sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin formasını giymesi gündeme gelecek.

Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız oyuncunun özellikle son dönemdeki düşük formu eleştirilere neden oluyor.