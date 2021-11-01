Miralem Pjanic: Bu şehirden ve sizlerden gelen her şeye aşığım

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu paylaştı.

Pjanic paylaşmında "Türkiye, burada bulunduğum muhteşem iki ay için ve beni burada evimde gibi hisetirdiğiniz için teşekkür ediyorum. "Bu şehirden ve sizlerden gelen herşeye aşığım." Benim için büyük bir mutluluk Beşiktaş ailesinin ve bu hikayenin bir parçası olmak. Herşey için teşekkür ediyorum ve hep birlikte bizim için mükemmel hale getirelim. Sevgilerimle, Miralem." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlıkların da etkisi ile Beşiktaş ile 7 resmi maça çıkan Pjanic, 4 asist yaptı. Son hafta Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyen Bosnalı oyuncu, Sporting Lizbon maçına kadar hazır hale gelecek.