Miralem Pjanic, 65 milyon Euro'ya resmen Barcelona'da

Brezilyalı orta sahaoyuncusu Arthur'u Juventus'a toplam 82 milyon Euro'ya satan Barcelona, İtalyan ekibinin Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'i 65 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

Barcelona Kulübü, Juventus forması giyen Miralem Pjanic'in transferini resmen duyurdu. Böylece yılın takası gerçekleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için Juventus ile 60 milyon Euro + 5 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

4 yıllık sözleşme imzalanan Pjanic'in serbest kalma maddesinin ise 400 milyon Euro olarak belirlendiği duyuruldu.

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