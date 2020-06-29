Arthur, 82 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu

Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun Juventus'a transfer olduğunu açıkladı. Juventus'un bu transfer için 72 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği, bu bedelin bonuslarla birlikte 82 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun Juventus'a transfer olduğunu resmen duyurdu.



Katalan devinden yapılan açıklamada Juventus'un bu transfer için 72 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği, bu bedelin bonuslarla birlikte 82 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi. Öte yandan Arthur'un İtalyan ekibine sezon sonunda katılacağı da bildirildi.

31 milyon Euro'ya alındı

2018 yılında Gremio'dan 31 milyon Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Barcelona forması altında bugüne dek çıktığı 73 resmi maçta 5 gol atarken, 6 da asist yaptı.