'Miradores', en iyi dünya müziği albümü

Los Desterrados’un soul, caz, flamenko ve halk müzikleri etkili albümü 'Miradores', 2009’un en iyi dünya müziği albümlerinden biri kabul ediliyor.



Londralı altılı Los Desterrados, bir önceki albümü 'Tu’da olduğu gibi Miradores’te de Sefarad kültürünün kaybolmaya yüz tutmuş parçalarını köklerine sadık kalarak yorumluyor.



Los Desterrados’un bir önceki albümü Tu’yu dünyanın önde gelen müzik dergilerinden Songlines ''zengin dokulu, titreşimli ve ritmik olarak katmanlı'', The Wire ise ''2006’nın En İyi 20 Dünya Müziği albümünden biri'' olarak değerlendirmişti. 'Miradores' de 'Tu’yu aratmayan içeriğiyle çokkültürlü sesini, flamenko ve çingene müziği ekseninde sunuyor.



Tıpkı Tu’daki gibi Miradores’te de Türkiye'nin çok sevilen ve sık sık seslendirilen parçalarına yer veriliyor. Bu anlamda 'Ben Seni Severim' (Si veriyash a la rana), 'Güller ve Dudaklar' ( Pasharo d’ermozura), 'Gül Pembe' (Por la tu puerta yo pasi) albümün öne çıkan parçaları.



Bir önceki albümde romantik bir repertuar seçen Los Desterrados, 'Miradores’te daha neşeli ve hareketli Sefarad parçalarını seslendiriyor.



'Miradores' İspanyolca, Türkçe ve UNESCO tarafından 2002 yılında kaybolan diller konsepti içerisinde korumaya alınan Ladino dilindeki vokalleri ve ud, darbuka, tef, kajun, mandolin gibi geleneksel enstrümanlarla yapılmış modern düzenlemeleriyle 2009’un en iyi dünya müziği albümlerinden biri kabul ediliyor.

