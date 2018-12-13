Miraç'ın kök hücre tedavisi için yardım kampanyası

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta 11 aylıkken geçirdiği havale sonucu kronik solunum yetmezliği nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Miraç Külter (5), kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşmayı bekliyor. Miraç’ın durumunu 2 yaşından beri takip eden Şırnak Esnaf ve Sanatkar Odası Genel Sekreteri Ekrem Ertaş, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatarak gerekli olan 150 bin lirayı toplamaya çalışıyor.

Bahçelievler Mahallesi\'nde kirada oturan 7 yıllık evli Kamil ve Selma Külter çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Miraç, 11 aylıkken havale geçirdi ve beyninde hasar oluştu. Kronik solunum yetmezliği nedeniyle cihaz olmadan nefes alamayan küçük Miraç, yatağa bağımlı kaldı. Geçirdiği operasyonların ardından ailesine sesle ve mimikleriyle tepki vermeye başlayan Miraç, solunum cihazıyla yaşamını sürdürüyor. Gündelik işlerde çalışan baba Kamil Külter, Miraç\'ın kök hücre tedavisi için 150 bin lira gerektiğini söyledi.

Miraç Külter’in durumunu 2 yaşından beri takip eden ve ziyarette bulunan Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Ekrem Ertaş, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile çocuğun kök hücre tedavisi için gerekli 150 bin lira parayı toplamayı hedefliyor. Miraç Kütleri evinden ziyaret eden Ertaş, çocuğu tedavi ettirip, gelecek sene okula göndereceklerini söyledi.

\'GEREKİRSE KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ\'

Resmi olarak izin alıp, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Miraç Külter için kampanya başlattıklarını anlatan Ertaş, \"Anaokuluna giden oğlum Muhammed ile kahvaltı yaparken, telefondan haberlere baktım. O sırada karşıma Miraç bebeğin fotoğrafı çıktı karşıma. Bir anda empati kurdum kendi kendime. Kendimi onun ailesinin yerine koydum ve kendi kendime dedim ki bu çocuk 150 bin lira ile iyileşebiliyor. Bu miktar bir kişi için fazla bir miktardır ama biz bunu paylaşırsak 150 kişi dahi olsak fazla bir şey değildir. Miraç bebek 5’inci yaşını bitirdi. Şuanda yanındayız. Miraç kocaman bir bebek olmuş. Başlattığımız kampanya amacına ulaştığı zaman tedavisine başlayacağız. Niyetimiz seneye Miraç bebeği okula göndermektir. İnşallah sağlığına kavuşacaktır. 150 bin lira çok büyük bir meblağ değil. Sorunlar sıkıntılar paylaşınca inşallah bu yük hafifler. Ellimizden ne geliyorsa ve ne gerekiyorsa biz onun için yapacağız. Gerekirse kapı kapı dolaşacağız Miraç bebeğimizi sağlığına kavuşturacağız. Aldığımız haberler iyi. Miraç’ın tedavisi mümkün. Miraç’ın tahlilleri kök hücre tedavisine uygunmuş. Gerekli kişiler, büyüklerimiz buna duyarsız kalmayacaktır. Şırnak halkı Miraç bebeğine sahip çıkacaktır\" dedi.

ANNE: AYAĞA KALKMASINI ÇOK İSTİYORUM

Anne Selma Kütler ise kampanyadan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, \"Kampanyayı başlatan ağabeymize çok teşekkür ederim. İnşallah amacımıza ulaşacağız. İnşallah bu kök hücre ona iyi gelir. Kampanyaya destek veren ve vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. İnşallah seneye Miraç’ı anaokulunu göndermeyi istiyorum. İnşallah bu amacıma kavuşurum. Onun ayağa kalkmasını, yürümesini, anne demesini çok istiyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI