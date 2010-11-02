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Sağlık

Minyatür yapay karaciğer üretildi

Laboratuvar koşullarında, minyatür karaciğer üretildi. Bu buluş vücut tarafından kullanılabilir yapay organların geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olabilir.

02 Kasım 2010 02:00

T24-  Laboratuvar koşullarında, tam işlev gösteren minyatür karaciğer üretildi. Laboratuvarda üretilen karaciğerin, daha verimli ilaçların ve vücut tarafından kullanılabilir yapay organların geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu açıklandı.



Minyatür karaciğerin laboratuvar şartlarında insana ait gerçek bir karaciğer gibi çalıştığı açıklanmasına karşın, bir hayvan veya insan vücudunda işlevini ne verimlilikte yerine getireceği henüz bilinmiyor.


Karaciğeri geliştiren proje ekibinin başında bulunan Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörlerinden Shay Soker, yapay organın oldukça heyecan verici bir gelişme olduğunu fakat henüz ilk aşamada olunması nedeniyle, mevcut olan teknik pürüzlerin giderilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Yaklaşık 5,5 gram ağırlığındaki karaciğer dokuları, bir insanı hayatta tutabilmek için yeterli büyüklüğe sahip değil ve en az 80 kat daha büyümesi gerekiyor. Karaciğerlerin üretilmesinde bir hayvan karaciğerinden alınan ve hücreleri birarada tutan doku iskeleti kullanılmış.Mevcut tüm hücreler bu kolajen iskeletten ayrıldıktan sonra, insandan alınan ve henüz olgunlaşmamış durumdaki karaciğer hücreleri ve damar yapısını oluşturacak olan endotelyal hücreler yapı içine ekilmiş. Bu işlemin ardından öncül-organ, her türlü uygun şartı sağlayan bir biyo-rekatör içine konulmuş.


Başarıyla büyüyen organın canlılar üzerindeki testinin başarılı olması halinde diğer organların benzer şekilde üretimine sıra gelecek. Bu durum bağışçıya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağından, organ nakillerinde önemli bir kapı aralanacak. Yapay organın, dokulara en verimli şekilde etki edecek yeni ilaçların denenmesinde kullanılması da mümkün. Bu yöntemin geliştirilmesiyle, ilaç deneme çalışmalarındaki etik tartışmaların da sonu gelecek gibi görünüyor.


(ntvmsnbc.com'un haberi)

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