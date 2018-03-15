Minyatür ve tezhip kursuna ilgi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da ilk defa açılan minyatür ve tezhip kursu yoğun ilgi gördü. 7\'den 70\'e pek çok kursiyer Türk el sanatlarının en önemli parçalarından \'minyatür\' ve \'tezhip\' sanatını öğrenmek için eğitim alıyor.

Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi bünyesinde ilk defa minyatür ve tezhip kursu açıldı. Kursa özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eski Türk sanatlarından minyatür ve tezhip sanatının öğretildiği kursa 70 kişi katıldı. 1 yıl boyunca kursiyerlere minyatür ve tezhip sanatının incelikleri öğretilecek. \'Altınlamak\' ya da \'altınla süslemek\' anlamına gelen tezhip sanatında, altın ve çeşitli renklerle din, edebiyat ve bilimle ilgili el yazmaları, hat levha ve albümler, ferman, tuğra ve cilt kapakları süsleniyor. Minyatür sanatında ise ışık gölge ve perspektif olmadan canlı resim ve portre yapılıyor. Minyatür ve tezhip, Türk el sanatlarının başında yer alıyor.

\'SANATIN EN GÜZEL RENKLERİNE DOKUNUYORUZ\'

Atölyede 17 yıldır sanat eğitimi verdiklerini anlatan kültür ve sanat atölyesi sorumlusu görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ, \"7\'den 70\'e farklı gruplardan öğrencilerimiz var. İlkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi, halktan insanlar, emeklilerle birlikte sanatın en güzel renklerine dokunuyoruz. Bugüne kadar birçok dalda kurs açtık. Karakalem, ahşap yakma, ahşap boyama, ahşap üzerine üç boyutlu çalışmalar, taş mozaik ve cam mozaik çalıştık. Yaz dönemlerinde Güzel Sanatlar Lisesi\'ne ve üniversiteye öğrencileri hazırladık\" dedi.

\'KURSA İLGİ ÇOK FAZLA\'

Atölyeye talebin oldukça fazla olduğunu aktaran Altuğ, \"Kendi içerisinde sanatı yoğuran, betimleyen bir atölyeyiz. Bu yıl ilimizde ilk defa minyatür ve tezhip çalışması başlattık. Kursumuz yaklaşık 1 yıl sürecek. Kendi sanatımıza, kültürümüze ve kültür mirasımıza sahip çıkmak adına gücümüzün yettiğince renklere can verip, geçmişimizi günümüze taşımaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Kursa ilgi çok fazla. Bu kadar fazla olacağını tahmin etmemiştik\" diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülfiye Kayacan (48), \"5 yıldır bu atölyeye geliyorum. Hülya öğretmenimiz büyük bir sabır ve özveriyle bize öğretiyor. Tezhip ve minyatüre, eski tarihimizdeki, geçmişimizdeki sanatları öğrenmek için başladım\" dedi.

Şefika Kabay (58) da \"Kültür mirasımızı, değerlerimizi bugüne taşımak adına tezhip ve minyatür sanatına başladık. Bu değerlerimizi unutmamak ve torunlarımıza aktarmak istiyoruz\" diye konuştu.



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