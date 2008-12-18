‘Minyatür Odalar’ sergisi açıldı

Sanatının günümüzdeki tek aktif temsilcisi ABD’li sanatçı Henry Kupjack’in, benzerine zor rastlanan gerçeklikteki kusursuz ve büyüleyici minyatür odalarından oluşan “Hayallere Sığmayan Minyatür Odalar” sergisi, ZEN Diamond ana sponsorluğunda ve Türk Hava Yolları’nın desteği ile İstanbul’a getirildi.Her bir detayı titizlikle ve aslına uygun bir şekilde ele alınan, dünya tarihinde iz bırakmış dönemlerin yaşam tarzını, mimari özelliklerini ve en önemlisi ruhunu yansıtan 21 minyatür oda, 15 Mart’a kadar görülebilecek.Sergide, “İskender’in Kuşatma Çadırı (M.Ö 333)”, “Kırmızı mobilyalı Amerikan Lokantası (1942)”, “Ptolemi Sarayının Yatak Odası (M.Ö. 200)”, “Raleigh Tavernası Dauphine Yemek Odası (Williamsburg 1770’ler)”, “Fransız Taşra Yatak Odası (1850)”, “Japon Çiftlik Evi Mutfağı (1700’ler)”, “XVII. Yüzyıl Korsan Kaptanın Kamarası (1680)”, “Blackwell Misafir Odası (1760)”, “Montmorenci Merdivenli Salon (1830)”, “New Orleans Oturma Odası (1850)”, “1950’ler New York’unda Sanatçı Stüdyosu”, “San Francisco Dans Salonu ve Barı (1885’ler)”, “Lüks Pulman Vagonu (1893)”, “H.C. Kupjack Çatı Katı (1995)”, “Beidermeier Kütüphanesi (1815’ler)”, “18. Yüzyıl İngiliz Barı (1795’ler)”, “XVI. Louis’in Yemek Odası”, “Wintergarden Tiyatrosu Kulisi (1940)”, “Thomas Jefferson’ın Çalışma ve Yatak Odası (1770)”, “Ulyses Grant’ın Galena’daki Yemek Odası (1879)” yer alıyor.Sergide ayrıca Kupjack’ın, Rahmi Koç’un isteği üzerine yaptığı ve müzeye armağan ettiği “18. Yüzyıl Osmanlı Kahvehanesi”de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Sergide yer alan eserler bugüne kadar Florida Naples Sanat Müzesi, Winterthur Müzesi, Chicago Sanat Enstitüsü, Boston Kütüphanesi ve Illinois Devlet Müzesi gibi dünyanın belli başlı müze ve galerilerde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.