‘Minyatür odalar’ sergisi 13 Eylül’e dek uzatıldı

Dünyada eşine ender rastlanan minyatür sanatını Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturan Rahmi Koç Müzesi, sanatçı Henry Kupjack'ın dünya tarihinde iz bırakmış dönemlerin yaşam tarzını ve mimari özelliklerini yansıtan 21 minyatür odasından oluşan "Hayallere Sığmayan Minyatür Odalar" sergisinin süresini 13 Eylül'e dek uzattı.



Rahmi Koç Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, sanatının günümüzdeki tek etkintemsilcisi olan Amerikalı sanatçı Henry Kupjack'ın, minik ama her ayrıntısı kusursuz, benzerine zor rastlanan gerçeklikteki 21 minyütar odadan oluşan sergisi, ZEN Diamond ana sponsorluğunda ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle İstanbul'a getirildi.



Sanatseverlerle geçen yıl 17 Aralık'ta buluşan serginin süresi yoğun ilgi üzerine 13 Eylül'e dek uzatıldı.



Sergide, "İskender'in Kuşatma Çadırı (M.Ö 333)", "Kırmızı mobilyalı Amerikan Lokantası (1942)", "Ptolemi Sarayının Yatak Odası (M.Ö. 200)", "Raleigh Tavernası Dauphine Yemek Odası (Williamsburg 1770'ler)", "Fransız Taşra Yatak Odası (1850)", "Japon Çiftlik Evi Mutfağı (1700'ler)", "XVII. Yüzyıl Korsan Kaptanın Kamarası (1680)", "Blackwell Misafir Odası (1760)", “Montmorenci Merdivenli Salon (1830)", "New Orleans Oturma Odası (1850)", "1950'ler New York'unda Sanatçı Stüdyosu", "San Francisco Dans Salonu ve Barı

(1885'ler)", "Lüks Pulman Vagonu (1893)", "H.C. Kupjack Çatı Katı (1995)", "Beidermeier Kütüphanesi (1815'ler)", "18. Yüzyıl İngiliz Barı (1795'ler)", "XVI. Louis'in Yemek Odası", "Wintergarden Tiyatrosu Kulisi (1940)", "Thomas Jefferson'ın Çalışma ve Yatak Odası (1770)", "Ulyses Grant'ın Galena'daki Yemek Odası (1879)" yer alıyor.



Sergide ayrıca Kupjack'ın, Rahmi Koç'un isteği üzerine yaptığı ve müzeye armağan ettiği "18. Yüzyıl Osmanlı Kahvehanesi" de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



Sergide yer alan eserler Florida Naples Sanat Müzesi, Winterthur Müzesi, Chicago Sanat Enstitüsü, Boston Kütüphanesi ve Illinois Devlet Müzesi gibi dünyanın belli başlı müze ve galerilerinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



