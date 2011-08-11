-Minyatür kuantum bilgisayarına doğru ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Amerikalı bilimadamları, ilk kez iki ayrı iyonu her zamanki gibi lazer ışını yerine mikrodalgalarla değiştirerek, kuantum özelliklerini birbirlerine bağladı. Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsünde (NIST) görevli fizikçilerin çalışmasında elde edilen ilerleme, şu an oda büyüklüğündeki "lazer parkı kuantum bilgisayarlarının" akıllı telefonlarda kullanılana benzer mikrodalga teknolojisiyle, daha küçük hale gelebilmelerini sağlayacak. Mikrodalgalar geçmişte tekli iyonların değiştirilmesi için kullanılıyordu. Mikrodalgaların yeterince yakın konumlandırılması, "veri taşınmasında ve kuantum bilgisayarlarında hataların düzeltilmesinde çok önemli görülen bir kuantum fenomeni" olan iyonların birbirine dolanmasını sağlıyor. Araştırma ekibi, mikrodalga kaynağını doğrudan bir çip boyutundaki iyon ayırıcısına bağladı ve daha önce kullanılan boyutun sadece onda biri ölçülerinde lazer, ayna ve lens kullandı. NIST'de görevli bilimadamlarından Dietrich Leibfriedr, bu çalışmaları sayesinde mütevazi bir kuantum bilgisayarının bir akıllı telefon ve sofistike kuantum bilgisayarlarının da sıradan bir masaüstü bilgisayar büyüklüğünde olmasının mümkün olduğunu belirterek, "Bu bileşenler, teknolojik ilerleme ve maliyet giderlerin düşmesini sağlayacak kitlesel pazar için de son derece uygun. Bu perspektif bizi heyecanlandırıyor" dedi. Kuantum bilgisayarları, bugün yaygın olarak kullanılan, süper bilgisayarlarla bile kolayca kontrol edilemeyen veri şifreleme gibi sorunları çözecek alışılmadık kuantum fiziği kurallarını kullanıyor. Bu alanda kısa vadede hedefin, yüksek sıcaklığının süperiletkenliği, yeterince soğutulduklarında bazı materyallerin elektriğe dirençlerinin kaybolması gibi kuantum gizemlerini keşfedecek önemli bilimsel problemlerin, kuantum canlandırmalarının tasarımı olduğu belirtiliyor.