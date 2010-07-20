T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Minübüs kamyonetle çarpıştı: 14 yaralı

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin virajda kafa kafaya çarpıştı. 12’si maden işçisi 14 kişinin yaralandığı kazada şans eseri can kayb

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Özel maden ocağında çalışan işçileri, lojmana götüren Musa Karabacak idaresindeki minibüs, keskin viraja geldiği sırada karşı yönden gelen Erdoğan Demiro yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Musa Karabacak (24) ile araçta bulunan maden işçileri Özcan Bayraklı (26), Muhammet Aladağ (25), Tanju Kulluk (25), Fatih Kuluçlu (24), Murat Sarıöz (23), Recep Kayabaş (41), Sezgin Karanlık (34), İlyas Kayabaşlı (28), Coşkun Biçici (21), Hüseyin Tüylübaş (45), Veysel Şengül (23), kamyonette bulunan Hami Demiro (17) ile Murat Demiro (19) yaralandı. Yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü 20 yaşındaki Erdoğan Demiro, viraja geldiği sırada minibüsün karşıdan hızlı geldiğini ve yolun dar olması nedeniyle kaçamadığı için kafa kafaya çarpıştıklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24