Minübüs kamyonetle çarpıştı: 14 yaralı

T24-

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü 20 yaşındaki Erdoğan Demiro, viraja geldiği sırada minibüsün karşıdan hızlı geldiğini ve yolun dar olması nedeniyle kaçamadığı için kafa kafaya çarpıştıklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.