Minübüs kamyonetle çarpıştı: 14 yaralı

T24- Özel maden ocağında çalışan işçileri, lojmana götüren Musa Karabacak idaresindeki minibüs, keskin viraja geldiği sırada karşı yönden gelen Erdoğan Demiro yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Musa Karabacak (24) ile araçta bulunan maden işçileri Özcan Bayraklı (26), Muhammet Aladağ (25), Tanju Kulluk (25), Fatih Kuluçlu (24), Murat Sarıöz (23), Recep Kayabaş (41), Sezgin Karanlık (34), İlyas Kayabaşlı (28), Coşkun Biçici (21), Hüseyin Tüylübaş (45), Veysel Şengül (23), kamyonette bulunan Hami Demiro (17) ile Murat Demiro (19) yaralandı. Yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü 20 yaşındaki Erdoğan Demiro, viraja geldiği sırada minibüsün karşıdan hızlı geldiğini ve yolun dar olması nedeniyle kaçamadığı için kafa kafaya çarpıştıklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.