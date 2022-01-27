Minsk: Rusya askerleri tatbikatlar bitince Belarus'tan ayrılacak

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Belarus Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin iki eski Sovyet cumhuriyeti arasındaki ortak tatbikatlar sona erince ülkeden ayrılacağını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'a tatbikat için asker göndermesi endişe yaratmıştı. Bazı analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik doğunun yanı sıra kuzeyden de bir saldırı başlatabilmek için Belarus'u kullanacağını öne sürmüştü.

Minsk, "Tatbikatların sonunda Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri ve yan üniteleri Belarus topraklarını terk edecektir" açıklamasında bulundu.

İki aşamaya bölünen tatbikatların 20 Şubat'ta tamamlanması planlanıyor.

Açıklamadan sonra Rus Rublesi yüzde 1.1 değer kazandı.