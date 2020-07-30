Minsk-Moskova hattı ısınıyor: 33 kişinin Rus paralı askeri olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı Beyaz Rusya'da ne oluyor?

T24 Dış Haberler

Beyaz Rusya'nın 33 kişiyi Rusya merkezli Wagner Grubu'na bağlı paralı askerler olduğunu iddia ederek tutuklamasının ardından Moskova-Minsk hattında gerilim tırmandı.

Beyaz Rusya'nın güvenlik kuvvetleri dün paralı asker olduğu iddia edilen 32 kişinin gözaltına alındığını ve daha sonra da bir kişinin daha farklı bir lokasyonda yakalandığını ifade etti.

Ülkenin devlet haber ajansı Belta, daha önce yetkililere seçim öncesi Beyaz Rusya'da istikrarı bozmak için 200 paralı askerin geldiğine dair bir istihbarat verildiğini aktardı.

Bu sabah Beyaz Rusya Güvenlik Konseyi Şefi Andrey Ravkov, olayla ilgili bir soruşturma başlatılacağını ve gözaltına alınanlara "terör eylemi yapma hazırlığında olma" suçlamaları yöneltileceğini ifade etti.

Ravkov, ülkedeki diğer "paralı askerler" için de arama yapıldığını, ancak sonuç almakta zorlandıklarını belirtti. Ravkov, durumu "samanlıkta iğne aramaya " benzetti.

RIA: Rus büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Rus haber ajansı RIA, gözaltıların ardından Rusya'nın Beyaz Rusya büyükelçisinin Minsk'te Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını aktardı.

Lukaşenko: Açıklama istiyoruz

Öte yandan Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, tutuklanan şüphelilerle ilgili Rusya'dan açıklama yapılmasını istediklerini söyledi.

Lukaşenko, "Bu kişiler Rus vatandaşı ise Rusya Federasyonu'nun gerekli mercileriyle temasa geçip bir açıklama istemeliyiz" dedi.

Beyaz Rusyalı yetkililer durumdan önceden haberdar mıydı?

Belta, bahsi geçen kişilerin dikkat çekmemeye çalışmak adına hiç bir şey yapmadıklarını ve turist gibi durmadıklarını iddia etti.

Devlet ajansının aktardığına göre bahsi geçe kişiler üniformaya benzeyen askeri kıyafetler giyiyor ve "içki içmiyorlardı".

Gözaltına alınanlar gerçekten paralı asker mi?

Belta, gözaltına alınan 33 kişinin de isimlerini yayınlarken, yerel medya da bazılarının pasaport fotoğraflarını paylaştı.

Wagner Grubu üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Novaya Gazeta'nın muhabiri Denis Korotkov, Moscow Times'a yaptığı açıklamada, "Bizim yaptığımız bağımsız incelemeye göre onlar gerçekten Wagner askerleri" dedi.

Ukrayna'nın rolü ne?

Ukrayna, perşembe günü Beyaz Rusya'da tutuklanan şüphelilerin iadesini isteyebileceklerini ifade etti.

Beyaz Rusyalı bir güvenlik yetkilisi, paralı asker olduğundan şüphelenilen kişilerin ülkeye geçmeden önce Ukrayna'nın Donbass bölgesinde konuşlandığını iddia etti. Donbass, 2014 yılında Rusya destekli savaşçılar ile Ukrayna güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

Kiev-Moskova hattında ilişkiler, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana gergin seyrediyor.

Kremlin ne dedi?

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada Beyaz Rusya'da gözaltına alınan vatandaşlarının yasa dışı bir şey yaptığına dair bir bilgi olmadığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, konu ile ilgili Minsk'ten derinlikli bir açıklama beklediklerini söylerken, vatandaşlarının haklarına saygı duyulacağını umduğunu söyledi.

Beyaz Rusya'da seçimler

Beyaz Rusya halkı, 9 Ağustos 2020'de devlet başkanlığı seçimleri için sandığa gidecek.

Seçimlerde 1994'ten bu yana görevde olan Lukaşenko'nun en büyük rakibi olarak görülen Belgazprombank Başkanı Viktor Babariko, haziran ayında gözaltına alınmıştı.

Ülkeyi 26 yıldır demir yumrukla yöneten Lukaşenko, Babariko’nun gözaltına alınmasının ardından ülkesinde istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan büyük çapta bir planın önlendiğini ve bu istikrarsızlığın yurt dışından kontrol edildiğini ileri sürmüştü.

Ülkede Babariko'nun tutuklanmasının ardından büyük eylemler gerçekleştirildi.