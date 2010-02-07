Minnoş sapık dehşetinden depresyonda

T24 -

Kanser olduğu ortaya çıktı

Amerika’dan mama geldi

Darülaceze bölümünde

Minnoş, Yedikule Hayvan Barınağı’nın Darülaceze bölümünde kalıyor. Diğer köpeklerin aksine o sadece bir leğenin içinde yatıyor. Havlamıyor, oynamıyor... Minnoş şu anda hayata küşmüş durumda... Çünkü bir ihbar üzerine barınağa getirilen Minnoş’un sapıklar tarafından defalarca tecavüze uğradığı ortaya çıktı.Yedikule Hayvan Barınağı’na 24 Aralık 2009’da ihbarda bulunan bir kadın, bir köpeğe tecavüz edildiğini söyleyerek, köpeğin kurtarılmasını istedi. Fatih Belediyesi ekipleri ise köpeği almaya gitti. Barınak’ta ‘Minnoş’ adı verilen labrodor kırması köpeğin tecavüze uğradığı veterinerce de tespit edildi.Barınakta sürekli görev yapan veteriner Nişan Büyükkuyumcu, köpeğin geldiğinde vajinasında zorlanma ve kanama olduğunu belirterek şunları söyledi: “Köpekler işkenceye maruz kalırsa, tecavüze uğrarsa, depresyona girer. Yemek yemez, diğer köpeklerle iletişim kurmaz. Minnoş da ilk geldiğinde daha fazla içine kapanıktı, yemek yemiyordu. Şu anda da diğer köpeklerle iletişim kurmuyor, sürekli yatıyor. Fazla yemek yemiyor, korkuyor.” Muayenede Minnoş’un kanser olduğu da anlaşıldı.Barınak sorumlusu Meral Olcay da sekiz yaşlarında olan Minnoş’un depresyon geçirdiğini belirterek şunları anlattı: “Belki ihbar olmasaydı, ‘bir cisimle’ işkence edildiğini düşünecektik. Sokakta bu köpeği besleyen bir kadın, köpeği alanları takip etmiş. ‘Köpeği birkaç günde bir aynı kişilerin gelip aldıklarını ve iki saat sonra geri getirdiklerini’ söyledi. En sonunda köpeği alıp evinde saklayan kadın bize haber verdi.”Minnoş’un durumunu barınağın sitesinde yazdıklarını, Minnoş’a çok büyük ilgi gösterildiğini belirten Olcay, “Amerika’dan internet üzerinden mama gönderen bile oldu. Beyaz peyniri çok seviyor, beyaz peynir sayesinde tekrar hayata döndü. Önce peyniri sonra ilacını veriyoruz. Hâlâ yaşadığı şoku atlatmış sayılmaz, diğer köpeklerden ayrı bir köşede sürekli sessizce yatıyor.”Zeytinburnu Belediyesi sağlık işlerinde şoför olarak çalışan Bayram Kabul, ihbar üzerine köpeği almaya giden ekipteydi. Kabul, köpeği teslim aldıkları sırada 30-35 yaşlarında iki kişinin ‘köpeği nereye götürdüklerini’ sorduğunu söyleyerek, “Bu iki kişi ‘seviyorduk, götürmeyin’ dedi. Ama iyi niyetli olmadıkları anlaşılıyordu. Bu kişileri kovdum, köpeği barınağa getirdim” diye konuştu.Minnoş, barınağın yaşlı, muhtaç, psikolojik açıdan travma geçiren köpeklerin kaldığı yer olan Darülaceze bölümünde kalıyor. Köşede bir leğenin içinde gün boyu yatıyor. Barınak gönüllüleri Minnoş’u tekrar eski hayatına döndürebilmek için uğraşıyor.Yedikule Hayvan Barınağı’nda tek mağdur köpek Minnoş değil. Bir yıl önce de başka bir köpek yine tecavüz edilerek barınağa getirilmiş ancak işkenceye de uğrayan köpek kısa sürede ölmüş. Barınaktaki köpeklerin kimi trafik kazasından bir bacağını kaybetmiş, kiminin vücudu yaralar içinde, kimi de sahibinden yediği dayaktan dolayı felç olmuş durumda. Hepsi de kendilerine uzanacak şefkatli elleri bekliyor.