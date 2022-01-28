Minnie Mouse'un ikonik puantiyeli elbisesi yerini Stella McCartney imzalı takım elbiseye bırakacak

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Disney’in efsane karakterlerinden Minnie Mouse’un ironik puantiyeli elbisesi değişerek Stella McCartney imzalı bir takım elbiseye dönüşüyor.

The Independent’ta yer alan habere göre, Disneyland Paris’in 30’uncu yıl dönümü şerefine, Minnie Mouse karakterine ilk kez yeni bir kostüm tasarlandı. Yeni kostümde Minnie Mouse’un üzerinde Stella McCartney imzalı, lacivert puantiyeli bir takım elbise olacak.

Stella McCartey, yeni kostümün “ilerlemenin sembolü” olacağını söyledi.

McCartney “Minnie’nin mutluluk, kendini ifade etmek, özgünlük, her yaştan insana ilham verme yönlerini hep çok sevmişimdir” dedi.

Tema parkı Disneyland Paris, 6 Mart’ta 30’uncu yılını kutlayacak.