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BBC Türkçe

Minnesota'da bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir alış veriş merkezinde sekiz kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. IŞİD, "saldırgan askerimizdi" dedi.

18 Eylül 2016 21:25

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi, saldırıda 8 kişi yaralandı.

Saldırgan, olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polis, Minnesota'nın St. Cloud kentinde yaşanan saldırıda yaralananların hayati tehlikeleri olmadığını söyledi.

IŞİD'in yayın organı Amaq haber ajansı, saldırganın 'kendi askerlerinden bir olduğunu' duyurdu.

IŞİD, saldırı için "Haçlı koalisyonundaki ülke vatandaşlarının hedef alınması çağrısına yanıt" dedi.

St. Cloud Emniyet Müdürü Blair Anderson, başka bir bölgede görevli, saldırı günü de izinli olan polis memurunun şüpheliyi vurarak öldürdüğünü belirtti.

Üzerinde özel bir güvenlik şirketinin üniforması olduğu ifade edilen şüphelinin kimliği açıklanmadı.

Anderson, saldırganın en az bir kişiye Müslüman olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Saldırının bir veya birkaç kişi tarafından gerçekleştirildiğine dair ise henüz bir kanıt olmadığını kaydetti.

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