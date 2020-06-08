Minneapolis Şehir Konseyi, kentin polis departmanını dağıtma kararı aldı

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ABD genelindeki dev protestoların başladığı ve siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü şehir olduğu olan Minneapolis'in Şehir Konseyi, veto edilemeyecek bir çoğunlukla şehrin polis gücünü dağıtmaya karar verdi.

Oylamada sonra protestocuların karşısına çıkıp açıklamalarda bulunan şehir konseyi üyeleri, şehrin polis sisteminde reforma gidilemeyeceğini, bu sebeple polisin yıllardır ırkçılıklar suçlandığı şehirde "yeni bir sistem yaratılacağının" sözünü verdi.

Konsey üyeleri, Minneapolis Polis Departmanı'nın dağıtılma sürecini başlatmak için düğmeye basacaklarını ifade etti. Minnesota eyaletinin başkentinde bir şekilde halkın asayişi sağlayacağı alternatif bir sisteme geçilecek.

Minneapolis Şehir Konseyi Başkanı, "Açıkca görüyoruz ki burada ve diğer ABD şehirlerinde polis toplumumuzu güvende tutamıyor" dedi.

12 Konsey üyesinin 9'unun polis departmanının dağıtılması yönünde oy kullanmasıyla nitelikli çoğunluk sağlandı. Belediye Başkanı departmanın dağıtılması fikrinle karşı çıkmıştı, ancak nitelikli çoğunluk sağlandığı için tasarıyı veto edemeyecek.

Black Visions Kollektifi'nin Direktörü Kandace Montgomery şehir konseyi üyeleriyle aynı sahnede yaptığı konuşmada, "Bu noktaya gelmemiz için bu kadar insanın ötesine gerek kalmamalıydı. Eyalet sponsorluğunda silah taşıyan ve siyah vatandaşları avlayan devriyeler olmadan daha güvendeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.