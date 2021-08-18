Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Kripto paraların yüzde 95'i sahtekârlık

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, salı günü yaptığı bir açıklamada kripto varlıkların yüzde 95’inin sahtekarlık olduğunu söyledi.

Bitcoin’in kullanılabileceği herhangi bir durumda göremediğini belirten Kashkari, dijital varlık sektörünün çoğunlukla dolandırıcılık ve aldatmayla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Kashkari konuşmasında “Kripto paraların yüzde 95’i dolandırıcılık, aldatma ve kafa karıştırma” dedi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre para politikası planıyla ilgili yorumlarda da bulunan Kashkari, ABD’de istihdam piyasasının hala çok gevşek olduğunu söyledi.

Kashkari, daha önce katıldığı bir podcast yayınında birkaç güçlü istihdam verisinin ABD ekonomisinin pandemiden çıkışına yönelik toparlanma sinyali verebileceğini ve bu durumun varlık alımlarının azaltılmasına olanak sağlayabileceğini belirtmişti.

Kashkari, "Eğer son gelen veri gibi birkaç güçlü istihdam verisi daha görürsek, bir ilerleme kaydettiğimizi ve varlık alımlarının azaltılmasına başlamanın zamanının geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Bitcoin, konuşma sonrasında 45 bin 300 dolar civarında işlem görürken Ethereum 3 bin 63 dolar seviyesinde bulunuyor.