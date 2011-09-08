-Miniklerin ''okul kaygısı''nı artırmayın İZMİR (A.A) - 08.09.2011 - İlköğretim birinci sınıf ile ana sınıflarına kayıtları yaptırılan minikler, 12 Eylül Pazartesi günü hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, uzmanlar ailelere sakin ve kararlı olmalarını, çocuklarına güven duygusu vermelerini tavsiye etti. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müge Tamar, ana sınıfına veya ilköğretim 1. sınıfa başlayacak çocuklarda, okulun başlangıç döneminde ''okul kaygısı'' yaşanabileceğine dikkati çekerek, velilerin çocuklarının tutumuna göre kaygının aşılmasına yardımcı olacak davranışlarda bulunması gerektiğini belirtti. Tamar, çocukların ''anneden ayrılamama, sınıfta yalnız kalamama, okuldan korkma, okula gittiği zaman kendisinin ya da annesinin başına bir şey gelebileceği'' gibi nedenlerle okula gitmede zorlanabileceğini, okula başlarken her çocukta biraz kaygı olmasının normal olduğunu, ancak aşırı kaygının problemlere yol açabileceğini kaydetti. Müge Tamar, bu durumla karşılaşacak anne babalara soğukkanlı davranmaları ve çocuğun rahatlamasını sağlamaları tavsiyesinde bulundu. Anne ya da babanın da kaygılı olması halinde çocuğun kaygısının katlanacağını vurgulayan Tamar, ''Annenin yüz ifadesi bile önemlidir, çocuk hisseder. Soğukkanlılık işe yarayacaktır. Çok öğüt işe yaramaz. Tutumlarımız, yaklaşımımız, sakinliğimiz çocuk için her zaman daha rahatlatıcıdır'' dedi.