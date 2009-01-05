Miniklerin evlilik oyunu garda bitti

Almanya'da biri 7, diğeri 6 yaşında iki küçük aşık, son derece "romantik" bir fikirle, "sıcak bir balayı için" Afrika'da evlenmek üzere yola çıkmalarının ardından, Hannover tren garında yakalandılar.



Alman polisinin açıklamasına göre, yılbaşı gecesi dul babasının yeni birlikte yaşamaya başladığı kadının iki kızından 7 yaşındaki Anna-Lena'ya gönlünü kaptıran 6 yaşındaki Mika, sevgilisini "sıcak Afrika'da evlenmeye" ikna etti.



Boşanmış ailelerin çocukları olan iki minik aşık, Anna-Lena'nın 5 yaşındaki kız kardeşi Anna-Bell'i de şahitlik yapmak üzere yanlarına alarak, 1 Ocak sabahı güneş gözlüğü, plaj eşyaları ve kıyafetleri koydukları valizleriyle yola düştü.



Langenhagen'daki evlerinden aileleri uyurken erkenden yola çıkan çocuklar, yaklaşık bir kilometre yürüdükten sonra havaalanına gitmek üzere Hannover tren garına giden tramvaya bindi.



Tren garında küçük çocukları fark eden demiryolu görevlilerinin polisi uyarması üzerine iki polis memuru, minik aşıkları ve şahitlerini, parasız ve uçak bileti olmaksızın Afrika'ya gidemeyecekleri konusunda ikna ettikten sonra gardaki karakola götürdü.



Aileleri bulunan çocuklar, anne babalarına teslim edildi. Minik aşıklar, evlilik konusunda kararlı olduklarını ve projelerini daha sonra gerçekleştirmek istediklerini belirttiler.

