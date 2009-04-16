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Kültür-Sanat

Miniklere özel tiyatro oyunu

Familia Çocuk Tiyatrosu, 13 - 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Çocuk Festivali”nde, 21 Nisan Salı günü Kağıthane Sahnesi’nde “Dersimiz Temizlik” oyununu s

16 Nisan 2009 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamındaki “Çocuk Şenliği”nin bu yıl 25.’si düzenleniyor.

Familia Çocuk Tiyatrosu, 13 - 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Çocuk Festivali”nde, 21 Nisan Salı günü Kağıthane Sahnesi’nde “Dersimiz Temizlik” oyununu sergiliyor.

Temizlik kurallarını eğlenceli bir şekilde işleyerek, çocukları bilinçlendirmeyi ve eğitmeyi amaçlayan Dersimiz Temizlik oyunu, minik seyircilerle ücretsiz olarak buluşuyor.

Yeliz ve Cihan Turnagöl’ün rol aldığı oyunda, Cem ve Ebru abla karakterleri izleyicileri eğlendirirken bir yandan da tuvalet kağıdının doğru kullanımının önemine dikkat çekiyor. Ebru abla Cem ile çocuklar, tuvalet kağıdının suya dayanıklı, yumuşak ama aynı zamanda da kokusuz ve renksiz olması gerektiğini öğreniyor.

Tuvalette hijyen kurallarına uyulmadığı zaman, Hepatit A (sarılık), tifo ve para tifo gibi hastalıklara yakalanma ihtimali olduğunu öğrenen Cem’e, Ebru ablası tuvalet sonrası ellerini 20 saniye boyunca bol sabunla yıkamasını söylüyor. Ayrıca ellerini dışarıda kağıt havlu ile kurulaması gerektiğini de ekliyor.


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