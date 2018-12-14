Minikler, 'Yerli Malı Haftası'nda tarhana yaptı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da çocuklar, \'Yerli Malı Haftası\' dolayısıyla Türk kültürünün önemli gıdalarından tarhana yapmayı öğrendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da minikler için \'Tarhana Atölyesi\'ne katıldı.

Kentte \'Yerli Malı Haftası\' nedeniyle farklı etkinlik gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından Teneffüs Park\'ta 1 hafta sürecek \'Tarhana Atölyesi\' başlatıldı. Küçük çocuklara yönelik düzenlenen atölyede öğretici, masalar etrafında toplanan çocuklara önceden hazırladığı malzemeleri dağıttı. Öğretici, tarhananın nasıl yapılacağını anlattıktan sonra minikler işbaşına geçti. Birlikte tarhanayı hazırlayan çocuklar, ardından kuruması için serdi. Günün sonunda da minikler, kendilerine ikram edilen tarhana çorbasından içti.

BAŞKAN DA ÇOCUKLARLA TARHANA YAPTI

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da minikler için kurulan \'Tarhana Atölyesi\'ne katıldı. Çocuklarla masaya oturan Uysal, tarhana hazırladı. Geleneksel olanın daha sağlıklı olabileceğini belirten Uysal, bunun en somut örneklerinden birinin tarhana olduğunu söyledi. Tarhanada çocukların ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin birçoğunun bulunduğunu kaydeden Uysal, \"Tarhana hazır satılan birçok üründen daha nitelikli bir içeriğe sahip. Yerli malı ürünler insanların ihtiyaçlarına ilaç olabiliyor. Yerli malının bir de ikinci yönü var. Ülkelerin ekonomisi, evlerin ekonomisinden farklı değil. Sattığınız şey, aldığınız üründen daha fazla olmak zorunda. Üretilen, tüketilenden daha fazla olmak zorunda. Tükettiği şeyi evde üretenle, dışarıdan satan alan ev bir olur mu? Dünyada yerli malı uygulamaları yaygın. Kendi ürettiklerimizi tüketmemiz lazım\" diye konuştu.

Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi Kurucu Başkanı Kezziban Kaya da 1 hafta boyunca çocuklara tarhana yapmayı öğreteceklerini söyledi. Özellikle tarhanayı seçtiklerini belirten Kaya, çocukların yerli malı tarhanayı tanıdıkları gibi ailelere de çocuklar üzerinden mesaj göndermek istediklerini aktardı.



FOTOĞRAFLI