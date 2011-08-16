-Minikler okulla erken tanışacak ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - İlköğretim birinci sınıf ile ana sınıflarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 12 Eylül 2011 Pazartesi günü okulla tanışacak. Milli Eğitim Bakanlığının minik öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla birkaç yıl önce uygulamaya koyduğu ''uyum programı'', 2011-2012 eğitim öğretim yılında 12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacak. Uyum programı, çocukların okula iyi bir başlangıç yapabilmeleri için okul kaygısının giderilmesi, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrenme ortamını tanıması ve sevebilmesi, okul kurallarını öğretmen rehberliğinde öğrenebilmesi amacıyla uygulanıyor. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, ilköğretime bağlı ana sınıflarına yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı çerçevesinde ilk gün okullarda açılış törenleri düzenlenecek. Okul müdürleri velilere bu uygulamanın amaçlarını, yararlarını ve okul öncesi eğitim programını özetleyen açıklamalarda bulunacak. Daha sonra tüm okul personeli velilere ve çocuklara tanıtılacak. Velilere ve çocuklara sınıfın basit kuralları gerekçeleriyle anlatılacak. Veliler okuldaki uygun bir yerde bekletilirken, çocuklarla basit tanışma oyunları oynanacak. -Okumaya hazırlık çalışmaları- İlköğretime yeni başlayacak öğrencilere uygulanacak program ise okulöncesi öğrencilerinden farklı olacak. Öğrenciler bu programda okulun basit kuralları ile tanıştırılarak, ders ve teneffüs saatlerine uyum sağlamalarına yönelik uygulamalar yapılacak. İlk gün öğrenciler okul personeli ile veliler ve öğrenciler tanıştıktan sonra okul tanıtılacak ve hangi bölümlerin hangi amaçlarla kullanıldığı anlatılacak. Daha sonraki günlerde öğretmenler öğrencilere öyküler okuyacak, masallar anlattırılacak, serbest konulu resimler yaptırılacak ve okul ve sınıf düzenine ilişkin uygulamalar gösterilecek. Öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oyuncaklar ve hayvanlarla ilgili sohbetler düzenlenecek. Bu konularda öğrencilere şarkılar dinlettirilerek, resimler yaptırılacak. Öğrenciler uyum programı kapsamında sporla da tanışacak. Beden eğitimi için öğrenciler bahçeye çıkarılarak çeşitli çalışmalar yaptırılacak. Öğrenciler için ayrıca defter, sınıftaki tahtayı ve sınıf içi araç-gereçleri kullanma, kalem tutma gibi eğitimler düzenlenecek. Okuma, yazmaya hazırlık etkinlikleri de yapacak öğrenciler, sınıf içi ve sınıflar arası düzenlenecek sosyal ve kültürel çalışmalara katılacak. Öğrencilere de makas kullanma, gazeteden resim kesme, kağıttan uçak, gemi benzeri el işi faaliyetleri ve ders sonunda atıkların toplanması, sınıfın düzenlenmesi gibi eğitimi verilecek. -Velilere bilgilendirme- Öte yandan, okullar fiziksel olarak gelişememiş çocukların kayıtları ile ilgili velilere bilgilendirme yapacak. Bu kapsamda bakanlığın İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince, okullara yaşça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebileceği veya kayıtlarını bir yıl erteletebileceği konusunda bilgi verilecek. -Okullar 19 Eylülde açılacak- 2011-2012 eğitim öğretim yılı resmi olarak 19 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim-öğretim yılının birinci yarısı 20 Ocak 2012 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve ders yılı 8 Haziran 2012 Cuma günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatili ile uyum programı da dikkate alınarak, daha önce 12 Eylül 2011 olarak planlanan yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihi, 19 Eylül 2011 Pazartesi olarak belirlenmişti. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ise 17 Eylül 2012'de başlayacak.