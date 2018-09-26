Minikler 'İtfaiye Haftası'nda yarıştı

BALIKESİR, (DHA)-24-30 Eylül İtfaiye Haftası nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, başkanlığın yanında kurulan parkurda ilköğretim okulu öğrencileri yarıştı. Zorlu itfaiye parkuru kuran İtfaiye Daire Başkanlığı bir yandan çocukların eğlenmesine imkan tanırken, diğer yandan da itfaiyecilik bilincini hissetmelerini sağladı. Parkurdaki yarışta kazanan miniklere ödül takdim edildi.

İtfaiye Haftası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği etkinliklerle hayata geçiriliyor. İtfaiyecilik Haftası\'nda çocuklara itfaiyecilik bilincini kazandırmak için, Büyükşehir İtfaiye Dairesi\'nce dün bir etkinlik gerçekleştirildi. Daire Başkanı Halil Yılmaz’ın baştan sona izlediği minik itfaiyeciler yarışıyor programına katılan İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Berber törende basın mensuplarının sorularını yanıtlarken; itfaiyecilik mesleğinin güçlüklerini anlattı.

\"24 SAAT VATANDAŞIN CANINI MALINI KORUYORUZ\"

Genel Sekreter Yardımcısı Berber, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 93. yılını kutladı ve şöyle dedi: “İtfaiye teşkilatımızın kuruluşunun 93. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kapsamda tüm itfaiye teşkilatımızı, çalışanlarını ve yöneticilerini kutluyorum. Bütün hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Amacımız farkındalık yaratmak. Bandırma, Edremit, Gönen ve Ayvalık’ta bu tür etkinliklerimiz olacak. İtfaiye teşkilatımız 24 saat vatandaşımızın canını ve malını korumak için; her türlü doğal afete anında müdahale etmek için zamanla yarışan bir teşkilatımız. Bizde bunun için zinde, cansiperane çalışan arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. İnşallah kazasız, belasız, afetsiz günler diliyorum. Bu haftalarda özellikle okullara yönelik, öğrencilerimize yönelik itfaiye teşkilatımızın nasıl ve hangi şartlarda çalıştığını gösterebilmek için projelerimiz ve çalışmalarımız var. Bu çalışmalar akıcı şekilde devam ediyor.

\"KAZANAN ÖĞRENCİLER ÖDÜL ALDI\"

Bugün de ilkokul öğrencilerimiz oluşturduğumuz parkurda yarışıyorlar. Amacımız burada itfaiyeciliğin önemini anlatmak. İtfaiye teşkilatının nasıl çalıştığını anlatmak. Olaylara nasıl hazırlandığımızı, nasıl müdahale ettiğimizi ve hangi ekipmanlarla çalıştığımız göstermek. En az mala zarar gelmesiyle can kaybı yaşanmaması doğrultusunda büyük gayret sarf ediyoruz. 20 ilçede 36 istasyonda 656 personelle 24 saat esasına göre gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”

Yarışmaların ardından dereceye giren minik itfaiyecilere ödülleri Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Berber, İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı Bekir Bahar tarafından takdim edildi.

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