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Yaşam

Minikler için Pazartesi zil çalacak

İlköğretim birinci sınıf ile ana sınıflarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 12 Eylül 2011 Pazartesi günü okulla tanışacak.

10 Eylül 2011 03:00

T24 - İlköğretim birinci sınıf ile ana sınıflarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 12 Eylül 2011 Pazartesi günü okulla tanışacak.


Milli Eğitim Bakanlığının minik öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce uygulamaya koyduğu ''uyum programı'', 2011-2012 eğitim öğretim yılında 12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacak.


Uyum programı, çocukların okula iyi bir başlangıç yapabilmeleri için okul kaygısının giderilmesi, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrenme ortamını tanıması ve sevebilmesi, okul kurallarını öğretmen rehberliğinde öğrenebilmesi amacıyla uygulanıyor.


2011-2012 eğitim-öğretim yılında, ilköğretime bağlı ana sınıflarına yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı çerçevesinde ilk gün okullarda açılış törenleri düzenlenecek.



Okumaya hazırlık çalışmaları


İlköğretime yeni başlayacak öğrencilere uygulanacak program ise okulöncesi öğrencilerinden farklı olacak. Öğrenciler bu programda okulun basit kuralları ile tanıştırılarak, ders ve teneffüs saatlerine uyum sağlamalarına yönelik uygulamalar yapılacak.


İlk gün öğrenciler okul personeli ile veliler ve öğrenciler tanıştıktan sonra okul tanıtılacak ve hangi bölümlerin hangi amaçlarla kullanıldığı anlatılacak.


Daha sonraki günlerde öğretmenler öğrencilere öyküler okuyacak, masallar anlattırılacak, serbest konulu resimler yaptırılacak ve okul ve sınıf düzenine ilişkin uygulamalar gösterilecek.


Öğrenciler uyum programı kapsamında sporla da tanışacak. Beden eğitimi için öğrenciler bahçeye çıkarılarak çeşitli çalışmalar yaptırılacak. 


Öğrenciler için ayrıca defter, sınıftaki tahtayı ve sınıf içi araç-gereçleri kullanma, kalem tutma gibi eğitimler düzenlenecek. 



Velilere bilgilendirme


Öte yandan, okullar fiziksel olarak gelişememiş çocukların kayıtları ile ilgili velilere bilgilendirme yapacak. Bu kapsamda bakanlığın İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince, okullara yaşça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebileceği veya kayıtlarını bir yıl erteletebileceği konusunda bilgi verilecek.



Okullar 19 Eylülde açılacak


2011-2012 eğitim öğretim yılı resmi olarak 19 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim-öğretim yılının birinci yarısı 20 Ocak 2012 Cuma günü sona erecek.


Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve ders yılı 8 Haziran 2012 Cuma günü sona erecek.


Ramazan Bayramı tatili ile uyum programı da dikkate alınarak, daha önce 12 Eylül 2011 olarak planlanan yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihi, 19 Eylül 2011 Pazartesi olarak belirlenmişti. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ise 17 Eylül 2012'de başlayacak.


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