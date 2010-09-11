-''MİNİKLER'' İÇİN OKULLAR ERKEN AÇILACAK ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - İlköğretim okulları ile ana sınıflarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 14 Eylül Salı günü okulla tanışacak. Milli Eğitim Bakanlığının minik öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla birkaç yıl önce uygulamaya koyduğu ''uyum programı'' bu yıl referandumun ertesinde başlayacak. Bu yıl uyum programı referandum nedeniyle 4 günlük olacak. 12 Eylül Pazar günü yapılacak halk oylamasında okulların kullanılacak olmasından dolayı okullardaki temizlik işleri ve düzenleme çalışmaları 13 Eylül Pazartesi gününe kalacak. Bu nedenle okullara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum programının 14-17 Eylül arasında uygulanacak. Uyum programıyla ''okul öncesi çocukları ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okula uyumlarının sağlanması, okul kaygısının giderilmesi, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrenme ortamını tanıması ve sevmesi, okul kurallarını öğrenmesi ve okula iyi bir başlangıç yapması'' amaçlanıyor. Uyum programı okullar açılmadan bir hafta önce düzenleniyor. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, ilköğretime bağlı ana sınıflarına yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı çerçevesinde ilk gün okullarda açılış törenleri düzenlenecek. İkinci gün, öğretmenler, çocukları ve velileri karşılayarak okulun ve sınıfın kurallarını hatırlatacak.Ana sınıfı öğrencileriyle üçüncü gün, temizlik ve kahvaltıdan sonra oyuncaklar hakkında konuşulacak ve tuvalet ile lavabo kullanımına ilişkin bilgi verilecek. Öğrenciler son gün, rutin çalışmaların dışında okul çalışanlarının görevleri, ihtiyaç halinde kimlerden yardım alınacağı ve gün içinde neler yapıldığı konusunda bilgilendirilecek. İlköğretime yeni başlayacak öğrenciler ise okul hayatlarının ilk haftasında ders düzenini, teneffüsü, defter kullanmayı ve kalem tutmayı öğrenecek. İlköğretim öğrencileri için uyum programında her biri 40'ar dakikadan toplam üç ders yapılacak ve her ders arasında 15-20 dakika teneffüs verilecek. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 20 Eylül Pazartesi günü başlayacak.