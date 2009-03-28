Minikler eğitmensiz kalacak

Danıştay, kız meslek lisesi mezunu usta öğreticilere anaokullarında bağımsız sınıf verilemeyeceğine hükmetti. Danıştay'ın 8 yıllık uygulamayı kaldırması üzerine halen 6 bine yakın kız meslek lisesi mezunu mağdur oldu. Yaklaşık 120 bin anaokulu öğrencisi, öğretmensiz kaldı.



Anaokullarındaki 36 bin dersliğin 6 bininde sınıfa girecek kimse kalmayınca Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacağını şaşırdı. Mahkeme kararı önceki gün tebliğ edilirken, bakanlık soruna en kısa zamanda bir mevzuat değişikliği ile çözüm bulmaya hazırlanıyor.



Dönemin Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun okul öncesinin geliştirilmesi amacıyla 2000 yılında başlattığı proje ile açık öğretim fakültesinin okulöncesi bölümü öğrencileri ile kız meslek liselerinin çocuk gelişimi bölümü mezunlarından usta öğreticiler anaokullarında istihdam ediliyordu.



Artık yasal olarak mümkün değil…



Okul öncesinde öğretmen kaynağının yetersiz olması ve okulöncesi öğretmenliğine atamalarda verilen kontenjanın yetersiz olması nedeniyle her yıl 17 bin civarında usta öğretici, anaokullarında görevlendiriliyordu.



6 bine yakını kız meslek lisesi mezunu, kalanı önlisans ve lisans mezunu halen 17 bin usta öğretici, okulöncesinde görev yapıyor. Her bir usta öğreticiye ise bağımsız bir sınıf veriliyor. Eğitim Sen'in 'öğretmenin görevinin usta öğreticiler tarafından yapılamayacağı' gerekçesiyle açtığı dava hem küçük öğrencileri hem de eğiticileri mağdur etti. Davayı 16 Şubat 2009'da karara bağlayan Danıştay 2. Dairesi, mevcut uygulamanın kanuna aykırı olduğuna hükmetti. Oyçokluğu ile alınan kararda, "Usta öğreticilere bağımsız sınıf verilmesiyle bu kişilere öğretmenlik görevi yaptırılacağı açıktır. Öğretmen olmayan kişilere öğretmenlik görev ve sorumluluğu verilemeyeceği gibi, öğretmen olarak görevlendirilme koşullarını taşımayan kişilerin bağımsız sınıflarda öğretmenlik görevi yapması yasal olarak mümkün değildir." denildi.



Danıştay ayrıca, usta öğreticilerin 'öğretmen görev ve sorumluluğu içinde bağımsız sınıf verilerek değil, ancak bir öğretmen yanında ve onun gözetiminde sınıflarda görevlendirileceğini' de belirtti.



Okulöncesinde 805 bin öğrenciye, 25 bini kadrolu 41 bin öğretmen ve usta öğretici hizmet veriyor. Usta öğreticilere tam gün ve görev yaptıkları yere göre 600 ile 900 lira arasında ücret ödeniyor. Yüzde 11 seviyesindeki okullaşma oranını 5 yılda yüzde 33'e çıkaran bakanlık, önümüzdeki yıl 30 ilde okulöncesi eğitimi zorunlu kılmayı planlıyor.



Üniversite mezunları, usta öğreticilik istemiyor



Yeterli sayıda lisans ve önlisans mezunu başvurmadığı için kız meslek lisesi mezunlarının usta öğretici yapıldığını vurgulayan bakanlık yetkilileri, "Lisans mezunları usta öğreticilik yapmak istemiyor. Çocukları eğitimsiz bırakmayalım diye kız meslek lisesi mezunlarını alıyorduk. Ayrıca usta öğreticinin yanında çalışabileceği öğretmen olsa zaten usta öğreticiye gerek kalmaz." diyerek karara tepki gösteriyor. Üniversitelerin okul öncesi eğitim alanında yüksek lisans, lisans ve önlisans mezunları doğrudan, açıköğretim fakültesinde öğrenim görenler ile kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları ise il milli eğitim müdürlüklerine başvurup 60 saatlik mesleki eğitime tabi tutulduktan sonra başarılı olmaları halinde okullarda usta öğretici olarak görevlendiriliyor.



