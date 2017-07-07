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Spor

Minik Sunderland taraftarı Bradley, kansere yenik düştü

Uzun zamandır kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Sunderland taraftarı ve Jermaine Defoe hayranı Bradley Lowery’nin minik bedeni kanserle verdiği mücadelede yenik düştü

07 Temmuz 2017 22:50

Nöroblastom (çoçukluk çağında görülen otonom sinir sistemi tümörü) ile mücadele eden 6 yaşındaki Sunderland taraftarı Bradley Lowery, yaşamını yitirdi. 

Hayatını kaybeden Lowery, hayranı olduğu Defoe ile buluşmasıyla gündeme gelmiş ve yürekleri ısıtırken nöroblastom (çoçukluk çağında görülen otonom sinir sistemi tümörü) hakkında da dünya çapında farkındalık yaratmayı başarmıştı.

Lowery’nin ailesi acı haberi Facebook üzerinden duyurdu: “Cesur oğlum 07/07/2017’de saat 13.35’te annesi ve babasının kollarında ailesinin yanında meleklerle gitti. O bizim küçük süper kahramanımızdı ve büyük bir savaş verdi ancak demek ki aramızdan ayrılması gerekiyormuş. Kalbimizin ne kadar kırıldığını anlatmaya söz bulamıyoruz. Desteğiniz ve güzel sözleriniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Meleklerle göklerde rahat uyu oğlum.”

 

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