Minik Şeyma, göz kapağına kavuştu

Zonguldak'ta gelişim kusuru nedeniyle sağ göz kapağının bir bölümü olmadan dünyaya gelen bebeğin, göz kapağının dokusu ameliyatla tamamlandı



Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşayan Şenay Topal'ın (28), Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 2 Martta dünyaya getirdiği kız bebeğin, yapılan kontrolde sağ göz kapağında gelişim kusuru tespit edildi.



''Şeyma'' adı verilen bebek, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş tarafından yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.



Sağ göz kapağının bir kısmının gelişmediğine yönelik teşhis konulan bebeğin, göz çevresindeki yan dokulardan yapılan kaydırmayla göz kapağının eksikliği giderildi.



Prof. Dr. Uğurbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''oküloplastik'' denen cerrahi yöntemlerle doku kaydırması yaparak üst göz kapağını tamamladıklarını söyledi.



Göz kapağı eksikliği vakalarıyla ilgili çok net istatistiklerin olmadığını, ancak 1 milyonda bir görüldüğünün tahmin edildiğini anlatan Uğurbaş, şunları kaydetti:



''20 yıllık meslek hayatımda ikinci kez benzer vakayla karşılaştım. Bu bir mutasyondan kaynaklanabilir. Hamilelik döneminde genlerdeki bir değişim ya da beslenme gibi çevresel faktörler rahatsızlığa yol açmış olabilir. Gözün çevresindeki dokuları kaydırarak göz kapağını oluşturduk. Her şey yolunda giderse, oluşturduğumuz kapak dokuları sağlam şekilde tutarsa sıkıntı yaşanmayacaktır. Ancak hastanın kontrolü de önemli bir unsur. Elini yüzüne götürmemesi gerekli. Bundan dolayı bebeği kundakladık.''



Anne Şenay Topal da ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, ''Kızımın rahatsızlığı ilk söylendiğinde büyük şaşkınlık yaşadık. Ameliyat kararı alınınca da tedirgin olduk. Evladımın sağlığına kavuşması tek dileğim'' dedi.