Minik Serçe'yi ağlattı





T24- Sezen Aksu ile Emel Müftüoğlu’nun Van ziyareti dün bitti. 2 gündür depremzedelere moral veren iki sanatçı göçük altından 108 saat sonra çıkartılan Ferhat Tokay’ı da ziyaret etti. 13 yaşındaki Ferhat’ın konuşmaları Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu’nu ağlattı.









Vatan'ın haberine göre, Ferhat’ın “Biz zaten depremden önce de hayata tutunmaya çalışıyorduk” sözleri Aksu’yu duygulandırdı. Göçük altında neler yaptığını da anlatan Ferhat “Okulda öğrendiklerimi uyguladım. Ağzımdan nefes almadım burnumdan aldım. Daha sonra kendimi uyutmaya gayret ettim, çünkü uyuyunca açlığını hissetmiyorsun” dedi.





Ferhat’ın kendisi gibi göçük altından çıkartılan bir gence söylediği “Göçük altında ben daha çok kaldım, rekor benim” sözleri ise iki sanatçıyı güldürdü.





14 Kasım’da ünlüler Van’a akacak...





Milli Eğitim Bakanlığı’nın Van’da görev yapan öğretmenlerin ve öğrencilerin moral motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla başlattığı kampanyada dün itibariyle 10 isim belirlendi. Kampanyanın açıklanması ile birlikte bakanlığa “Ben de destek verebilirim” telefonları gelmeye başladı.





Bakanlık dün akşam saatleri itibariyle 14 Kasım’da Van’a götürülecek 10 ismi belirledi. Gelen talepler ve yapılan görüşmeler üzerine Cem Davran, Demet Evgar, Levent Üzümcü, Sunay Akın, Birol Güven, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay ve Emre Karayel’in Van’a gelerek ilk derse katılma sözü verdi. Bakanlığın Perran Kutman’a da teklif götüreceği kaydedildi. Listenin önümüzdeki günlerde daha da artması ve belirlenen isimlerin 14 Kasım’da uçakla Van’a götürüleceği bildirildi.





Genelkurmay: 2 bin 378 depremzede taşıdık





Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde, Van ve çevresinde 23 Ekim 2011’de meydana gelen depremde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklaması şöyle: “Askeri birlikler tarafından Erciş ve Van’da bin 152 çadır kurulmuş, kurulan 5 seyyar mutfak, 4 seyyar fırın, 2 seyyar banyo, bir seyyar çamaşır ünitesi, 16 jeneratör ve 9 su römorku ile Kızılay’a destek verilmiş, 4 bin 749 Kızılay çadırı, 616 ton dökme su, bin 844 koli pet su ve 32 bin 69 battaniyenin dağıtımı gerçekleştirilmiş, gelen yardım malzemelerinin emniyetli şekilde dağıtılması ve yıkılan-boşaltılan binaların güvenliği sağlanmış, açılan seyyar hastane ile yaralılara ilk yardım yapılmıştır. TSK’ya ait 14 helikopterle 200 yaralı ve hasta vatandaş hastaneye nakledilmiştir. Hava Kuvvetleri’ne ait ulaştırma uçakları ile 415 ton malzeme, gıda ve ilaç, 292 arama-kurtarma personeli taşınmış, 2 bin 378 askeri ve sivil depremzedenin batıya tahliyesi gerçekleştirilmiştir.”