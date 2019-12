Minik Serçe'den oğluna değeri miras

T24- Türkiye'nin efsane müzisyenlerinden Sezen Aksu, oğlu Mithat Can'a dünyada eşi benzeri görülmemiş bir miras bırakıyor.





Şarkıları dillerden düşmeyen Minik Serçe, kimseye vermeye kıyamadığı çok özel bestelerini Kanlıca'daki evinin kasasında biriktirmeye başladı. 1974 yılında girdiği müzik piyasasında besteleriyle birçok ismi yıldız yapan ve şarkıları dillere destan olan Aksu, oğlu Mithat Can'ın geleceğini garantiye aldı.



MİTHAT CAN ŞAŞIRDI



Minik Serçe, oğlu için hazırladığı bu özel mirasını sadece çok yakın dostlarıyla paylaştı. Annesinin bu sürpriziyle şaşkına dönen Mithat Can, büyük bir şok yaşadı. Sezen Aksu kendi yaşamından esinlenerek yazdığı bestelerini biriktirmeye devam ederken, oğluna "Sana vasiyetimdir bu şarkıları ben öldükten sonra sen yaşat" dedi. Mithat Can da annesine söz verdi.



AYSEL GÜREL İLHAM VERDİ



Unutulmaz bestelere imzasını atan bir diğer isim olan Aysel Gürel'in öldükten sonra evinde çöp kutusunda bulunan sözleri Tarkan'ın son albümünde yer almıştı. 2008'de hayatını kaybeden Gürel'in evine taşınan vatandaş çöp kutusunda bulduğu şarkı sözünü Tarkan'a yolladı. Megastar da Bu sözlerin Aysel Gürel'e ait olup olmadığını öğrenmek için kızı Müjde Ar'ı aradı. Alınan teyitden sonra "Sevdanın Son Vuruşu" şarkısı Tarkan'ın son albümünde yer aldı. Bu olaydan çok etkilenen Sezen Aksu'da öldükten sonra yeni şarkılarıyla anılmak için oğluna miras bırakmaya karar verdiği konuşuluyor.