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Minik Saregül'ün başı, korkuluklara sıkıştı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, oynarken başını kapının demir korkuluklarına sıkıştıran 3 yaşındaki Saregül Doğan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

14 Ağustos 2018 17:56

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, oynarken başını kapının demir korkuluklarına sıkıştıran 3 yaşındaki Saregül Doğan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Babataş Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinde oynayan Saregül Doğan, başını dış kapının korkuluklarına sıkıştırdı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Saregül\'ü, başının sıkıştığı demirleri keserek kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Saregül Doğan ailesine teslim edildi.

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