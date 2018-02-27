Minik öğrencilerden Mehmetçiğe 6 bin liralık bağış

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Develi İlçesi Seyrani İlkokulu\'nun öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine destek amacıyla harçlıklarından biriktirip 6 bin lira topladı.

Develi ilçesindeki Seyrani İlkokulu\'nda eğitimg ören öğrenciler, Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine destek amacıyla kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla 6 bin lira topladı. Öğrenciler düzenlenen törenle hediye çekini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na verilmek üzere Kaymakam Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teslim etti.

Öğrencilerin bu anlamlı davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirten Başkan Cabbar, “Körpecik yavrularımızın vatan, millet sevgisiyle başlattıkları bu kampanyanın bereketi ile inşallah kahraman ordumuz tez zamanda zaferler kazanacaktır. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar gönlü vatan, millet, ezan ve bayrak aşkıyla dolu olan bu millete Allah’ın izniyle kimse üstünlük sağlayamaz\" dedi.

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