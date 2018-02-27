T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe 6 bin liralık bağış

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi İlçesi Seyrani İlkokulu'nun öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek amacıyla harçlıklarından biriktirip 6 bin lira topladı

27 Şubat 2018 16:55

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Develi İlçesi Seyrani İlkokulu\'nun öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine destek amacıyla harçlıklarından biriktirip 6 bin lira topladı.
Develi ilçesindeki Seyrani İlkokulu\'nda eğitimg ören öğrenciler, Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine destek amacıyla kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla 6 bin lira topladı. Öğrenciler düzenlenen törenle hediye çekini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na verilmek üzere Kaymakam Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teslim etti.
Öğrencilerin bu anlamlı davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirten Başkan Cabbar, “Körpecik yavrularımızın vatan, millet sevgisiyle başlattıkları bu kampanyanın bereketi ile inşallah kahraman ordumuz tez zamanda zaferler kazanacaktır. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar gönlü vatan, millet, ezan ve bayrak aşkıyla dolu olan bu millete Allah’ın izniyle kimse üstünlük sağlayamaz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ DeveliSeyrani İlkokuluZeytin Dalı HarekatıDeveliSuriye AfrinKampanyaSilahlı Kuvvetleri Güçlendirme VakfınaDuruBelediye Başkanı Mehmet CabbaraBaşkan CabbarEnAllahınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24