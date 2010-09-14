-MİNİK ÖĞRENCİLER İÇİN DERS ZİLİ ÇALDI ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Yurt genelinde ''Okula Uyum Programı'' kapsamında normal tarihten 1 hafta önce okula başlatılan anaokulu ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri ilk günlerinde okul yönetimleri tarafından hazırlanan etkinliklerle karşılandı. İstanbul Çeliktepe Cengizhan İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinliklerle okula başlayan öğrenciler, velileriyle birlikte erken saatlerde okula gelmeye başladı. Okul bahçesinde sınıflarına göre sıra olan öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflarına götürüldü. Anne ve babalarından ayrılmak istemeyen ve ağlayan öğrencilerin velilerine sınıflarda bir süre kalmalarına izin verildi. Sınıflarına giren öğrenciler, öğretmenleri tarafından sıralarına yerleştirildikten sonra kendileri için bırakılan keki yeyip, meyve sularını içti. Daha sonra okul yönetimi tarafından, öğrencilerin okula alışabilmeleri için düzenlenen etkinlikler kapsamında palyaçolar sınıfları dolaşarak, öğrencileri eğlendirmeye başladı. Cengizhan İlköğretim Okulu 1-D sınıfı öğretmeni Sahire Kaplan, yeni öğretim yılının başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, bu eğitim döneminin herkes için hayırlı olmasını diledi. Öğrenci velisi Sabahat Arifoğlu da kızının okula bu yıl başladığını, ancak kendisine çok bağlı bir çocuk olduğu için okula alışma sürecinin biraz sıkıntılı geçtiğini söyledi. -EDİRNE- Edirne Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Demirci, 8 bin 500 öğrencinin okulla başlaması dolayısıyla İsmail Güner İlköğretim Okulunda yaptığı konuşmada, velilere öğrencileri uyarısında bulunarak, başarıda ailenin önemine işaret etti. Demirci, ''Gözleriniz pırıl pırıl'' dediği öğrencilere yönelik okula uyum için önceki yıllarda başlatılan uygulamanın devam ettiğini ve bu uygulamanın yararları olduğunu kaydetti. Daha sonra sıraya giren öğrenciler, sınıflarına alındı. Bazı öğrenciler sevinçle yeni arkadaşlarıyla kaynaşırken, bazıların da ağlayarak anne ve babalarına sarıldığı görüldü. Sınıfa alınan öğrencilerle okul müdürü Hasan Boz, tek tek ilgilendi. Ardından Demirci ve okul öğretmenleri öğrencilere meyve suyu ve kek ikram etti. -KIRKLARELİ- Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Resül Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, 3 bin 776 minik öğrencinin okulla başladığını, öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı olduğunu gördüklerini söyledi. Minik öğrencilerin bir hafta içerisinde birbirleriyle kaynaşarak okula hazırlanacağını bildiren Yeşilyurt, Kırklareli'nde 3 bin 776 öğrencinin, 173 öğretmen nezaretinde okullu olduğunu belirtti. Okula yeni başlayan minik öğrenciler, aileleriyle geldikleri okullarında öğretmenleriyle sınıflarına girdi. Bazı okullarda öğrencilere gofret ve çikolata ikramında bulunuldu. -MUĞLA- Muğla'da 2010-2011 eğitim öğretim yılında, ilköğretime bağlı ana sınıflarına yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı çerçevesinde okullarda açılış törenleri düzenlendi. Okulların erken açılması nedeniyle Atatürk İlköğretim Okulunda düzenlenen törene öğrenciler ve yakınları katıldı. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Muğla ve ilçelerinde 368 okulda uyum programının uygulandığını belirterek, şu bilgiyi verdi: ''Bugün 11 bin 250 birinci sınıf öğrencisi ve 4 bin ana sınıfı öğrencisi eğitime başladı. Ayrıca 17 bağımsız ana okulunda da eğitime başlandı. Uyum programı ile okul öncesi çocukları ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumlarının sağlanması, okul kaygısının giderilmesi, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrenme ortamını tanıması ve sevmesi, okul kurallarını öğrenmesi ve okula iyi bir başlangıç yapması amaçlanıyor. Öğrenciler bugünden itibaren 4 gün boyunca uyum programına alınacak'' dedi. Programın uygulandığı okulların müdürlerinin, velilere bu uygulamanın yararlarını ve okul öncesi eğitim programını anlatan açıklamalarda bulundukları öğrenildi.