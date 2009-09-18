Minik öğrenciler hurda servislerle taşınacak

Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, araçların 12 yaşından büyük olmaması şartı kaldırıldı. Araçlarda bulundurulması zorunlu rehber personelin de ilköğretim mezunu olması yeterli olacak.

12 olan okul servisi yaşı sınırı 20'ye yükseltildi. Servisteki personelin yaş şartı da 22'den 20'ye düşürüldü.

Okul servis taşıtlarının yaşı 20'den büyük olmayacak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere bulundurulması zorunlu olan rehber personelin 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olması gerekecek.

Değişiklik öncesi, rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olması gerekiyordu.

'En ufak endişemiz yok'

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk konuyla ilgili şunları söyledi: "Biliyorsunuz hurda araçlarla, 79 modele kadar olanlarla ilgili bir uygulamamız var. 79 modelin üstünde bir uygulama yok. Karayolu taşıma yönetmeliğimizde yaş sınırını kaldırdık. Dolayısıyla tali yönetmeliğimiz olan okul servis araçlarında da yeknesanlık sağlansın diye bu yaş sınırını kaldırdık. Bunun en büyük gerekçesi muayene istasyonlarımızda araçlarımız tekniğine uygun olarak trafik kurallarına uygun olarak muayene edildiğinden emniyetle ilgili en ufak bir endişemiz kalmadı. Ayrıca bu Avrupa standartlarında... Muayene istasyonlarımız sayesinde ulaştık orada da böyle bir yaş sınırı yoktur.

Diğer taraftan bu rehber öğretmenlik... Okul araçlarında rehber öğretmenlik diye bir şey yok. Adı öyle konulmuş. Burada servise binen küçük yavrularımızın inip binerken emniyetli inip binmesini sağlayacak şoförün haricinde yardımcı kişidir o lise mezunu rehber öğretmen.

Bunda da derneklerden gelen yoğun istek üzerine sınırlamayı kaldırdık. Şoför kendi eşini burada öğrencilerinin inip binmesinde yardımcı olmasından faydalandığı için aile içi böyle bir yardımlaşma olabilir. Bu nedenle bizce lise veya ilköğretim mezunu diye bir şey bahis konusu değil. Burada verilen bir eğitim yoktur.

Sağlığı akli dengesi yerinde olan herkesin yapabileceği bir görevdir. Orada bir rehber öğretmenliği bahis konusu değil."