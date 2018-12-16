Minik öğrenciler, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle doğuştan engelli Engin Ulusoy’un (25) akülü araç hayalini gerçekleştirdi. Araç, öğrenciler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin ziyaretiyle Ulusoy’a teslim edildi.

İznik ilçesinde doğuştan bedensel engelli olan Engin Ulusoy’un tekerlekli sandalye hayali minik öğrencilerin örnek davranışı sayesinde gerçek oldu. İznik Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinin ailelerinin desteğiyle düzenledikleri kermeste elde edilen gelirle alınan akülü araç engelli Ulusoy’a evinde gerçekleştirilen ziyaretle teslim edildi. Hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ulusoy, \"Dışarıya çıkamıyordum. Benim için çok değerli bir hediye oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum\" dedi.



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