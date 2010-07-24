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Yaşam

MİNİK MUCİTLERDEN ROBOT TASARIMLARI  ANKARA (A.A)

24 Temmuz 2010 12:51

-MİNİK MUCİTLERDEN ROBOT TASARIMLARI  ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Atılım Üniversitesi, ODTÜ ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin önderliğinde ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen ''Robot Kampı''na katılan ilköğretim öğrencileri, birbirinden ilginç robot tasarımlarını hayata geçirdiler. Genç bilimcilerin kampta geliştirdiği ''Engelli robotu'', ''Çiçek sulayan robot'', ''Futbol oynayan robot'', ''Boya-badana yapan robot'' ve ''Fabrika robotu'' tasarımlarıyla bilim dünyasına ilk adımlarını attılar. İlköğretim 6., 7., ve 8. sınıf öğrencisi 24 öğrencinin katıldığı ve iki hafta süren kamp, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda ücretsiz olarak düzenlendi. Kampın son gününde öğrenciler, geliştirdikleri 5 farklı robot tasarımını, Vakıf'ta düzenlenen törenle eğitmenlerine ve velilerine tanıttılar.  Öğrenciler tarafından geliştirilen ''çiçek sulayan robot'', çiçekleri günlük olarak sulayabiliyor. Robot, farklı saksıları dolaşabiliyor ve her saksıya belli miktarda su veriyor. Engelliler için geliştirilen robot ise, engellilerin yolda karşıdan karşıya geçmesi için trafik ışıklarını denetliyor. Robot, trafik ışıklarının renklerine göre sesli ve renkli komutlarla uyarılar veriyor.   ''Fabrika robotu'' ise fabrikadaki farklı renkteki malzemeleri ayırabiliyor. Robot, bir kutudaki farklı renkteki malzemeleri gruplayarak yeni kutular oluşturabiliyor.  ''Boya badana yapan robot'' da boyayacağı duvara kadar giderek fırça ile duvarı boyuyor. Robot, yandaki duvara geldiğinde ise doksan derecelik bir açıyla dönerek diğer duvarı boyamayı sürdürüyor.  ''Futbol oynayan robot'' ise futbol sahasındaki topları tek tek kaleye götürebiliyor.

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