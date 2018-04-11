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Minik Meryem'in oyun arkadaşı kedi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın merkez Karacaören köyünde 1,5 yaşındaki Meryem Albuk, günün büyük bir bölümünü ailenin 'Maviş' adlı kedisiyle geçiriyor

11 Nisan 2018 13:10

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın merkez Karacaören köyünde 1,5 yaşındaki Meryem Albuk, günün büyük bir bölümünü ailenin \'Maviş\' adlı kedisiyle geçiriyor. Minik Meryem, yanından bir saniye bile olsun ayrılmayan \'Maviş\'i besliyor, birlikte oynuyor.
Merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Estonya kökenli Türk vatandaşı Avgust Albuk\'un kızı Meryem, ailesinin yavruyken besleyip büyüttüğü kedileri \'Maviş\' ile kısa sürede çok iyi bir dostluk kurdu. Meryem, yanından ayrılmayan kediyi elleriyle besleyip, birlikte oynuyor. Minik Meryem, \'Maviş\'i zaman zaman kucağına alıp, bir bebek gibi sallıyor.
​Kızının kedi ile yiyeceklerini paylaştığını söyleyen baba Avgust Albuk, \"Kızımız çoğu zaman bizden çok onunla zaman geçiriyor. Kızımızın en yakın dostu olan Maviş de Meryem\'i göremediği zaman eve girip bekliyor. Köye gelen yabancılar, ikisini birlikte görünce, oturup büyük bir zevkli onları izliyor\" dedi.

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