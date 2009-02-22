Minik kalbi 2 kez durdu

Annesinin elini bırakarak yola fırlayan ve bir otomobilin çarpması sonucu boyun omuriliğinden ağır yaralanarak solunum cihazına bağlı yaşayan 3 yaşındaki Yiğit, 5 aydır yaşam mücadelesi veriyor. İki kez kalbi duran ve yaşama döndürülen Yiğit’i ailesi "Evde bakamayız" diye hastaneden çıkaramıyor.



Halkalı’da 16 Eylül’de, Aysun Sarcan 3 yaşındaki oğlu Yiğit’i parka götürdü. Anne-oğul "Hayat Parkı"nda tam iki saat geçirdi. Parktan çıkacakları sırada Yiğit, annesinin elini bırakıp Mahmutbey Caddesi’ne doğru koştu. Otomobiliyle seyreden Osman Başören (37), Yiğit’e çarptı. Ağır yaralanan Yiğit, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgaları kırılan, akciğerlerinde kanama meydana gelen Yiğit’in beyninde ödem oluştu. İki kez kalbi durdu, yeniden hayata döndürüldü. Yiğit’in bu sorunları giderildi. Ancak bilinci yerine gelen Yiğit, hareket edemiyordu. Küçük çocuğun boyun omuriliğinde ağır hasar meydana geldiği belirlendi. Yiğit, solunum cihazına bağlandı. Doktorlara göre Yiğit bundan sonraki yaşamını evinde ya da özel bir rehabilitasyon merkezinde solunum cihazına bağlı olarak geçirecek. Ancak diyaframına 30 bin TL değerinde olan bir pil takılırsa solunum cihazından kurtulma şansı var. Yiğit’in ailesinin maddi imkânları ise yetersiz. Aile, dükkândan bozma bir oda, bir salon evde oturuyor.



Anne Aysun Sarcan Hürriyet’e yaptığı açıklamada, "Oğlumuz yeşil kartımız sayesinde ameliyat oldu. Şimdi hastaneden çıkarıp eve götürmemiz gerekiyor. Ben de isterim ancak evde bakacak durumumuz yok. Eşim pazarcı ancak kazadan sonra psikolojisi bozuldu, çalışamıyor. Şu ana kadar 10 bin TL borcumuz oldu. Oğlumun başında hemşire durması ve fizik tedavi görmesi gerekiyor. Bunları nasıl yaparız? Yardım bekliyoruz" diyor.

