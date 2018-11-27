'Minik kahramanlar' ile küçük ayakların büyük adımları olacaklar

İSTANBUL, (DHA)- ANNE ve bebek sağlığına verdiği önemin altını çizmek ve prematüre bebek sahibi ailelere destek olmak amacıyla daha önce Türkiye’nin ilk Prematüre Bebek Bakım Kitabı’na sponsor olan Philips Avent, bu alandaki projelerini sürdürüyor.

Prematüre bebekler hakkında farkındalığı artırmak ve prematüre bebekler, aileleri ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacı ile ‘Minik Kahramanlar’ platformunu oluşturan Philips Avent, mucize bebeklerden ilham alarak oluşturulan yeni projesini bugün düzenlediği toplantı ile tanıttı. Etkinliğe, Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, Philips Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu, Prof. Dr. İlknur Kılıç ve 24 haftalık doğan Can’ın annesi, Prematüre Bebek Ebeveyn Danışmanı İnci Candemir katıldı.

\"PROJELERİMİZLE FARKINDALIĞI HEDEFLEDİK\"

Prematüre farkındalık ayına verdikleri katkıdan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, \"Biz prematüre bebeklerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların sağlık personelleri ile aileler arasında kurulacak doğru bir işbirliğiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Projemiz de buna yönelik bir farkındalık projesi. Prematüre doğan bebeklerin doğru hizmetlere, tıbbi bakımlara ulaşması aynı zamanda da ailelerin bilinçlendirilmesi üzerine bir proje yürütüyoruz. Philips Avent bebek bakım ürünlerini kapsıyor. Sadece prematüre değil tüm yeni doğan tüm çocukların kullanabileceği ürünler var. Projeye başladığımızda doğru bir noktada olduğumuzu gördük. Prematüre olarak doğan, büyüyen çocukların ilerleyen yaşlarda okullarda, arkadaşlık ilişkilerinde, sağlık problemlerinde yine doğru ve etkin bir bakıma ihtiyaçları olacaktır\" dedi.

HEMŞİRELERE EĞİTİMLER VERİLDİ

Minik kahramanlar projesinin birçok çalışmaya imza attığını anlatan Philips Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu, \"Bu çalışmalara İnci Candemir\'in iki kitabına sponsor olarak kitabın daha fazla kitlelere ulaşmasını desteklemek adına başladık. Bizim bu projede attığımız ilk adım bu oldu. Daha sonra ise prematüre bebek bakımının hem aileler hem de sağlık profesyonelleri için ne kadar önemli ve gerekli olduğunun farkındalığını artırmak için güçlendirme toplantıları organize ettik. Bu alanda hemşireler çok önemli. Yenidoğan ünitelerinde özellikle yoğun bakım alanlarında hemşireler zor vakit geçiriyorlar. Psikolojik olarak çok güçlü olmaları lazım. Bu nedenle bu alanda da 100 farklı hemşireye hastanelerde hem iletişim hem de empati eğitimleri verdik. Bunlar bizim minik kahramanlar projemizin etkinlikleri. Kitaptan aldığımız bilgilerle İnci Hanım ile birlikte videolar yarattık ve bunları youtube kanalımızda paylaşıyoruz. Böylelikle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

\"BEBEKLERİN İŞARETLERİ ANNELER İÇİN İPUCUDUR\"

Prematüre bebeklerin bakımı hakkında bilgi veren İnci Candemir, şunları söyledi:

\"Annenin duygusu tedirginlik, sevgi, endişe her ne ise bunlar bebeğe geçen duygular. Bebek tüm bunları sünger gibi emiyor. Dolayısıyla annenin önce kendini beslemesi lazım. Annenin duygusal olarak desteklenmesi çok önemli. Annenin kaygı ve endişe düzeyini besleyebilirsek bebeğin işaretlerini izleme kısmı anneye kalıyor. Anne kaygılardan arındığı zaman bebek annesine işaret diliyle acıktığını, uykusunun geldiğini, gazının olduğunu her şeyi anlatıyor. Yeter ki anne bakabilsin. Bazen bu durumlarda endişelerimiz bunları görmemize engel oluyor. Bu bebeklerin beslenmeleri çok farklı, yorucu ve zor bir beslenme düzeni var. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıkları için uyku düzenleri çok farklı ve evdeki uyku düzenleri çok kolay oturmuyor. Bu bebeklerin çevre koşullarına karşı da çok iyi korunması gerekiyor (yoğun ziyaretçi trafiğinin olmaması, eve büyüklerin alınmaması gibi). Dış ortamlara AVM gibi yerlere gidilmemesi gerekiyor. Bebeklerin banyosu, oda ısısı, giysileri ile ilgili çok fazla detay var. Bebek mutlaka annesine doğru yolu gösterecektir, yeter ki annesi bebeği izlesin, takip etsin ve doğru bilgiyle de desteklensin. Ben de Philips Avent ile bu projede işbirliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum.\"