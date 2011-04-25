-MİNİK İZCİLER DEDELERİNE GİTTİ ÇANAKKALE (A.A) - 25.04.2011 - Çanakkale Kara Savaşlarının 96. yıl dönümü dolayısıyla 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, tören kıtası tarafından saygı atışı yapıldı. Daha sonra, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yeni Zelanda, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda ve İngiltere adına anıta çelenk konuldu. Türkiye adına Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, TSK adına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Yeni Zelanda adına Dışişleri Bakanı Murray McCully, diğer ülkeler adına da üst düzey yetkililer, anıta çelenk bıraktı. Törende, TSK adına konuşan Yarbay Suat Erdoğmuş, ''Şehitlerimiz ve ülkeleri uğruna bu kutsal topraklarda canlarını feda eden cesur askerleri anmak için'' bir araya gelindiğini bildirdi. Çanakkale Savaşları'nda Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in imkansızı destanlaştırdığını vurgulayan Erdoğmuş, 25 Nisan 1915'de başlayan Çanakkale Savaşları'nın, destansı başarılarla dolu olduğunu söyledi. Çanakkale Kara Savaşları hakkında da bilgi veren Yarbay Erdoğmuş, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 57. Piyade Alayında söylediği ''Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir'' sözlerinin, savaş tarihi literatürüne girdiğini vurguladı. 57. Alayın askerlerinin öleceklerini bilmelerine rağmen kendilerinden 9 kat fazla ve en modern araç gereçlerle oluşturulmuş tümenlerin üzerine gittiklerini belirten Erdoğmuş, bu askerlerin gösterdiği sıra dışı kahramanlıklarla Türk topraklarının işgalinin önlendiğini söyledi. Yarbay Erdoğmuş, ''Bu kahramanlar sayesinde bugünkü Türk yurdunun isimleri olmayan tepeleri, nehirleri, sıradan sırtları, kayalık ve bayırları tarihe mal olmuş ve isimleri bir daha silinmemek üzere insanların hafızalarına kazınmıştır. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan TSK 'Vatan sana canım feda' diyen Mehmetçikler, 'Vatan sağ olsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak yüce ulusumuzun ve vatanımızın bekası ile bölgesinde barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir'' diye konuştu. TSK adına Anıt Şeref Defterini imzalayan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, deftere şunları yazdı: ''Aziz şehitlerimiz; emanetiniz olan bu cennet vatanın onurlu, başı dik ve hür yaşayan evlatları olarak, şükran ve minnet duygularımızı bir kez daha sunmak üzere huzurunuzda toplandık. Kanınızla suladığınız bu vatan topraklarında, aziz hatıranızın simgesi olan mezar taşlarınız, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde birlik ve beraberliğimizin birer abidesi olarak sonsuza kadar var olacaktır. Aziz Türk Milleti ve onun bağrından çıkan Türk ordusu, uğruna can verdiğiniz kutsal değer ve ideallerin savunulması için daima hazır ve güçlü olduğunu bilerek, sizlere layık olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyunuz, ruhunuz şad olsun.'' Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğünün konser verdiği törenin sonunda, Orgeneral Kıvrıkoğlu ve beraberindekiler, şehitliklere karanfil bıraktı, Orgeneral Kıvrıkoğlu töreni izlemeye gelen gazilerle sohbet etti. Törende, ''Dedeciğim ben geldim'' yazılı yelekler giyen izcilerle 57. Piyade Alayını temsil eden ve onların üniformalarından giyen askerler dikkati çekti. Töreni, çok sayıda turist de izledi.