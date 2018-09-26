Minik Halime ve ailesine Arnavutköy Belediyesi el uzattı

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi, sosyal medyada kâğıt toplama aracının üzerinde ders çalışarak hafızalara kazınan minik Halime’nin elinden tuttu.

Arnavutköy Belediyesi, Suriye iç savaşından kaçarak 2017 yılında Bursa’ya, buradan da Arnavutköy’e gelen minik Halime ve ailesine sahip çıkıyor. 1 yıldır Arnavutköy Belediyesi Suriye Yardım Birimi’nden yardım alan Halime ve ailesi ayrıca, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından da yardım alıyor.

OKULA GİTMESİNİ SAĞLADILAR

Sosyal medyada kâğıt toplama aracının üzerinde ders çalışan görüntüleriyle hafızalara kazınan 10 yaşındaki Halime’nin okula gitmesini sağlayan Arnavutköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi çalışanları, Halime’nin diğer kardeşlerinin de okula başlamasını sağladı. Suriye’deki iç savaştan kaçarak 2017 Bursa’ya geldiklerini ve İl Göç İdaresi’ne kayıt olarak kimliklerini aldıklarını belirten 7 çocuk babası Abdurrezzak Al Cuma,1 yıldır Arnavutköy Belediyesi’nden yardım aldıklarını belirterek, Arnavutköy Belediyesi’ne teşekkür etti.

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