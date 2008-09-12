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Yaşam

Minik Esra okulda bıçaklandı

Balıkesir'de 1. sınıf öğrencisi Esra A. okul tuvaletinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından midesinden bıçaklandı.

12 Eylül 2008 03:00

Balıkesir Gazi İlköğretim Okulu’nda birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Esra A. bahçede bulunan tuvalette kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Midesinden darbe alan kız, Balıkesir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.


İddialara göre, Gazi İlköğretim Okulu’nda birinci sınıf öğrencileri Esra A. ve 7 yaşındaki Tuğçe A. öğle saatlerinde teneffüse çıktı. İki öğrenci, okul bahçesindeki kızlar tuvaletine gitti. Ancak, bir anda tuvalete dalan kimliği belirsiz kişi, bıçağını çıkarıp öğrencilerden paralarını istedi. Olumsuz yanıt alması üzerine öfkelenen saldırgan, Tuğçe A.’yı hırpalarken, Esra’yı da karnından bıçaklayıp kaçtı. Öğretmenleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esra A. hemen ameliyata alındı. Midesinden yaralanan küçük kızın, ameliyatının başarılı geçtiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Aile kızları Esra A.'nın görüntülenmesine izin vermezken, saldırının haraç dışında ailevi bir sebeple de işlenmiş olabileceği ileri sürüldü. Okul Müdürü Okay Cengiz, “Saldırıyı gerçekleştiren kişi kesinlikle bizim okulumuzdan değil. Sanıyorum okulun arka tarafından bahçeye girmiş” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Balıkesir polisi okul ile arka bahçeye bakan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kamera görüntülerini incelemeye aldı. Vali Selahattin Hatipoğlu da Gazi İlköğretim Okulu’na ve hastaneye giderek olayla ilgili bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, “Esra’nın durumu iyi. Okul duvarından atlayan bir kişinin haraç isteyip, kızı bıçakladığı söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Bu tür olayların yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri alacağız. Öncelikle bu okulun duvarı yeniden yapılacak” diye konuştu.

Bu olaydan bir gün önce de saat 21.00 sıralarında Atatürk Parkı’nda iki öğrencinin kendilerinden haraç isteyen bir kişi tarafından sağ bacaklarından bıçaklandığı öğrenildi. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki öğrencinin bacaklarına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.




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