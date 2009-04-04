Minik Emre'yi melekler korudu!

Mucize kurtuluş kamerada - VİDEO

Cep telefonu bayii görüntüledi

5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, kaza anı güvenlik kamerasından saniye saniye görüntülendi. Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf Emre Tarakçı, çarpmanın etkisiyle takla atıp, yaklaşık 4 metre sürüklendi, ancak burnu bile kanamadı. Yunus Emre, hiç bir şey olmamış gibi yerden kalkarak babasına koştu.Kaza dün (Perşembe) saat 13.40 sıralarında Çal ilçe merkezindeki Denizli Caddesi’nde meydana geldi. Antalya’nın Kemer İlçesi’nden Çal’daki akrabalarının yanına otomobille gelen İlhan Tarakçı, Denizli Caddesi’nde yol kenarına park ederek markete gitti. Bu sırada İlhan Tarakçı’nın otomobilde kalan oğlu Yusuf Emre Tarakçı, otomobilin kapısını açarak yolun karşısına geçen babasının yanına gitmek istedi. Park halindeki iki otomobilin arasında yola bakmadan fırlayan Yusuf Emre’ye, yoldan geçen Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Musa Zeybek yönetimindeki 20 NC 006 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan Yusuf Emre, asfaltta yaklaşık 4 metre sürüklendi. Kazanın ardından düştüğü yerden mucize eseri yara almadan kurtulan kalkan Yusuf Emre, ağlayarak babasına koştu. Kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşlar, Yusuf Emre’nin yara almadan kurtulmasına şaşırdı. Oğlunu kucağına alan baba İlhan Tarakçı, çarpan otomobile bindirerek Çal Devlet Hastanesi’ne götürdü.Yapılan muayenede Yusuf Emre’nin yüzünde düşme sonucunda küçük bir çizik olduğu ve başka yarasının olmadığı belirlendi. Hastaneden taburcu edilen Yusuf Emre, daha sonra ailesiyle birlikte Kemer İlçesi’ne geri döndü. Kaza anı cep telefonu satışı yapan Osman Buldanlı’nın işyerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Kazaya şahit olan Osman Buldanlı, şok olduklarını söyleyerek, “Biz arkadaşlarla işyerimin önünde oturuyorduk. Park eden otomobilden önce baba indi. Ardından oğlu yola koşmaya başlayınca otomobil çarptı. Çocuk takla attıktan sonra asfaltta sürüklendi. Küçük çocuk mucize eseri yara almadan kurtuldu. Kazadan sonra kalkıp, babasına koşmasına şok şaşırdık” dedi. Bu arada, kazayla ilgili şikayet olmadığından sürücü hakkında adli işlem yapılmadığı öğrenildi.